Traders Bitcoin : surveillez cet indice clé porteur de bull run BTC

Depuis hier, le Bitcoin semble indiquer quelques signaux de reprise après plusieurs semaines de contre-performance. Mais les oiseaux de mauvaise augure pointent déjà à l’horizon. En l’occurrence, un signal particulier sur le marché obligataire américain inquiète. Le MOVE Index, baromètre de la volatilité obligataire américaine, vient d’enregistrer sa plus forte hausse depuis des mois. Or chaque fois qu’il s’emballe, la liquidité mondiale se contracte entraînant souvent Bitcoin dans sa chute.

Un marché en perte de souffle

La toute dernière velléité de reprise du Bitcoin semble déjà se consolider autour de 112 363 $ alors que l’élan reste relativement faible. En effet, les sorties de capitaux des portefeuilles de long terme et le ralentissement des flux vers les ETF sont des manifestations directes du ralentissement. Le bull run lancé au printemps dernier semble déjà marquer le pas même s’il n’est pas à l’arrêt.

Pour les traders, le MOVE Index qui est un indicateur peu connu mais décisif revient sur le devant de la scène. Créé par Harley Bassman, cet indice mesure la volatilité implicite du marché obligataire américain. Sa récente envolée pourrait compliquer la tâche aux investisseurs anticipant une hausse du BTC.

MOVE Index : Ce thermomètre du marché obligataire

Le MOVE index agrège les prix des options sur bons du Trésor à un mois, toutes maturités confondues (2, 5, 10 et 30 ans). Il reflète donc les attentes du marché concernant les futurs mouvements de taux.

Or sur les trois derniers jours, l’indice est passé de 77 à 89. C’est la plus forte progression depuis le mois d’avril. L’annonce de nouveaux tarifs douaniers américains avait alors secoué l’ensemble des marchés et fait reculer le Bitcoin jusqu’à 75 000 $.

Dans le cas d’espèce, la rapidité du rebond actuel ne pouvait pas tomber plus mal. En effet, les indicateurs techniques comme le MACD affichent une dynamique haussière claire. Le risque est donc de voir l’indice poursuivre sa montée. Le cas échéant, ce serait un signal négatif pour les actifs risqués comme le BTC.

Pourquoi les traders crypto doivent regarder les obligations

Les bons du Trésor américain sont considérés comme l’actif le plus sûr et le plus liquide au monde. Quand leur volatilité grimpe, le système financier entier ressent la secousse. Concrètement, cela se traduit par les scénarios suivants :

Les prêteurs exigent des primes de risque plus élevées ;

Les coûts d’emprunt augmentent ;

La liquidité mondiale se contracte.

Or dans un climat de ce type, les investisseurs tendent à réduire leur exposition aux actifs risqués. Parmi les titres qui voient leur attractivité baisser, on retrouve notamment les actions, obligations d’entreprises et bien sûr, les cryptomonnaies. Historiquement, les phases de hausse du MOVE Index coïncident avec des corrections du Bitcoin.

Le risque d’un “flight to safety”

On sait donc que la montée de la volatilité obligataire entraîne souvent un repositionnement massif. Cela conduit les investisseurs à vendre les obligations longues (10 à 30 ans) pour se réfugier dans les titres courts (2 ans ou T-bills). C’est le classique flight to quality.

Mais ce repli s’accompagne presque toujours d’un désengagement des marchés risqués. Les cryptos n’échappant pas à cette logique, on craint surtout un important coup de frein au bull run BTC. Chaque pic du MOVE dans le passé a provoqué un assèchement de la demande de BTC et des corrections plus ou moins violentes.

Le support BTC en danger : Surveillez vos positions

Actuellement, le Bitcoin peine à trouver un nouvel élan. L’activité des baleines confirme la tendance de désengagement. Les portefeuilles de long terme distribuent, les flux d’ETF ralentissent. Le marché vit une phase de digestion.

Tant que le MOVE Index grimpe, la pression restera baissière. Un retour du Bitcoin sous 110 000 $ ouvrirait la voie à des tests plus profonds. En revanche, si l’indice se stabilise et reflue, les conditions d’un nouveau bull run pourraient se remettre en place.

Pour l’heure, ce marqueur indique une nervosité grandissante sur les marchés obligataires. Et quand le marché des Treasuries tremble, c’est toute la finance mondiale qui vacille.

Pour Bitcoin, l’équation est simple : un MOVE qui monte = liquidité qui se contracte = pression sur le prix. Tant que cette dynamique perdure, la prudence s’impose. Le prochain bull run ne viendra pas des ETF ou des baleines, mais d’un retour au calme sur le marché des obligations.

Source : Bianco Research

