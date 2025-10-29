Saylor vise à nouveau le S&P 500 : la performance explosive de Strategy séduit Wall Street

Michael Saylor s’apprête peut-être à décrocher cette fois, un sésame sur lequel il lorgne depuis quelques temps déjà. En effet 10x Research estime que Strategy aurait 70 % de chances d’intégrer le S&P 500 avant la fin de l’année. La plus grande entreprise détentrice de Bitcoin au monde serait donc sur le point de réaliser une prouesse symbolique dans un timing intrigant. Et pour cause, le rythme de ses achats a considérablement baissé sur ce dernier trimestre.

Un retour en grâce possible avant la fin de l’année

Strategy continue de captiver l’attention de Wall Street en dépit du récent épisode de volatilité. Le cours de son action a drastiquement chuté en bourse. Pourtant le charisme et la position avant-gardiste de l’entreprise lui ont permis de conserver un profil exceptionnel malgré la crise. Du point de vue de l’investissement, une curiosité financière qui en fait aussi bien une singularité qu’un point de repère à Wall Street.

Pour certains observateur, cet exercice particulier pourrait être le dernier chaînon manquant à l’inclusion de Strategy dans le S&P 500. Au vu de ce trimestre historique, 10xResearch estiment notamment que cela pourrait se faire le 19 décembre prochain.

Le cas échéant, ce serait une quasi sanctuarisation pour Strategy dont le narratif Bitcoin est ultra maximaliste. Un scénario d’autant plus plausible que le précédent d’une entreprise crypto dans le S&P 500 a déjà été établi avec le cas Robinhood.

Les perfs du troisième trimestre pour faire la différence

Prévu pour le 30 octobre, la publication des résultats du troisième trimestre est désormais l’évènement qui fait retenir son souffle au marché. A en croire les estimations, les spécialistes s’attendent à un gain comptable dans le bilan de Strategy. Montant annoncé, 3,8 milliards $ essentiellement liés à la revalorisation de ses avoirs en BTC.

Le cas échéant, cela relancera très probablement l’intérêt des investisseurs pour les produits de l’entreprise. De plus, le Bitcoin s’inscrit de nouveau dans une dynamique haussière notamment portée par la baisse des taux et le retour de liquidité qui s’en suit.

En somme, Strategy pourrait donc signer un retour explosif sur le devant de la scène. Un scénario dans lequel, l’inscription au S&P 500 serait l’étincelle qui met le feu aux poudres selon 10xResearch.

Un marché fragilisé par la baisse du mNAV

En ce moment, le contexte général est quelque peu tendu pour les sociétés de trésorerie crypto. En effet, le ratio mNAV est passé sous le seuil critique de 1 pour plusieurs acteurs du secteur. Or c’est cet indicateur qui compare la valeur réelle de l’action d’une entreprise à à la valeur nette de ses avoirs numériques.

Autrement dit, cette contre-performance signifie indirectement, plus de difficulté à lever des fonds pour continuer l’achat de Bitcoin. C’est entre autre, l’une des raisons pour lesquelles les achats de BTC de Saylor se sont considérablement réduits. Et cela ne concerne pas que Strategy. En réalité, Bitmine, Metaplanet et DeFi Development Corp sont toutes concernées.

Saylor temporise sur les achats, mais prépare le terrain

En octobre, Strategy n’a acquis que 778 BTC, soit 78 % de moins qu’en septembre. Une phase d’attente stratégique selon certains analystes. Compte tenu de la morosité de ce mois et des turbulences observées en octobre, les grands investisseurs attendent le retour de la liquidité avant de reprendre positions.

Mais 10xResearch précise en l’occurrence que le rapport risque-rendement n’est plus à la crainte d’une nouvelle baisse. Autrement dit, la consolidation actuelle est très probablement le prélude à un nouveau cycle haussier.

Wall Street scrute une nouvelle ère pour les entreprises Bitcoin

Signe supplémentaire de maturité, S&P Global Ratings a attribué à Strategy une note B-, considérée comme spéculative mais porteuse de potentiel. C’est une première pour une société construite autour d’un trésor Bitcoin, et un signal fort pour les marchés.

Cette évaluation ouvre la voie à une meilleure compréhension du risque et du rendement liés aux entreprises exposées aux actifs numériques. Pour les acteurs de la finance traditionnelle, elle établit un repère inédit.

Source : 10X Research

