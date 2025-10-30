Devenir riche rapidement en novembre ? Les 3 meilleurs altcoins selon ChatGPT

Les opportunités se multiplient pour le marché crypto ? Après quelques jours dans le rouge, le marché se stabilise, la volatilité se réduit très légèrement et certains altcoins inscrivent un rebond de manière isolée. Nous avons demandé à ChatGPT ses conseils pour les prochains semaines. Dans cet article, découvrez trois altcoins à fort potentiel.

Bitcoin Hyper : la version améliorée de bitcoin

Afin de rentrer dans le vif du sujet, nous pouvons nous pencher sur Bitcoin Hyper. Là où le projet se distingue, c’est dans le lancement qui prendra place. En effet, une prévente avec une levée de fonds ayant le même déroulement que les ICO du précédent cycle est actuellement tenue. Levant plus de 25 millions de dollars à ce jour, les investisseurs se ruent sur $HYPER, mais pour quelles raisons ?

Le premier Layer 2 développé sur l’écosystème Bitcoin.

La construction d’une BTCfi avec de nouvelles tendances : memecoins, NFT, explorer on-chain et bien plus encore.

Un jeton natif au coeur de l’écosystème .

. Une intégration complète avec la blockchain de base, permettant une sortie instantanée des BTC sur Bitcoin Hyper.

Audité et sécurisé par de nombreux acteurs reconnus (Coinsult et Spywolf), le marché crypto y accorde un intérêt croissant. Avec un lancement qui s’approche, $HYPER est idéal. Il permet une exposition à l’écosystème bitcoin ainsi qu’aux innovations avec une nouvelle forme de DeFi mais en revenant aux sources.

HYPE continue son expansion vers de nouveaux sommets

Pendant que bitcoin gagne du terrain, l’écosystème HyperEVM accélère son développement. Après HIP-3, déployé quelques semaines plus tôt, la multiplicité des dApps, le stablecoin natif et la victoire psychologique sur Aster DEX permet à Hyperliquid de ressortir plus fort.

La TVL sur le layer 1 HyperEVM est en plein rebond. Après une chute au début du mois d’octobre, le réseau s’approche progressivement des trois milliards de dollars.

Cette dynamique se répercute très clairement sur le cours du $HYPE, aux porte des 50 dollars. Un ATH d’ici la fin d’année ? Si le DEX déploie de nouvelles solutions et que le Layer 1 continue d’attirer de la liquidité, un $HYPE à 100 dollars dans un futur proche n’est pas impossible.

Les altcoins avec ETF ont un gros potentiel sur le marché pour ChatGPT

Pendant que la DeFi se développe sur de nombreux aspects, certains altcoins sortent du lot et s’ouvrent aux institutionnels selon ChatGPT. C’est le cas de HBAR, LTC et SOL avec de nouveaux ETF spot déployés aux États-Unis.

Le plus marquant est probablement le $BSOL de Bitwise. Cet ETF SOL spot intégrant le staking permet aux investisseurs, sur ce véhicule d’investissement, une exposition à 100 % sur l’actif. Une étape majeure, qui ouvre la voie à de nouveaux flux de liquidités, une meilleure reconnaissance par la TradFi et, en conséquent, un potentiel haussier supérieur.

En ce sens, cela nous amène au-delà d’un top 3. L’ensemble des altcoins avec un ETF spot, intégrant notamment le staking, ont de fortes chances de performer. $SOL, oscillant autour des 200 dollars, connaît probablement ses dernières semaines avant de nouveaux sommets.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

