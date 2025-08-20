XRP, prêt pour un nouveau sommet à 5 dollars ? Nos prédictions pour septembre 2025

Malgré la chute de bitcoin et ethereum, les altcoins ont encore suffisamment de force pour inscrire de nouveaux sommets ? Repassant sous les 3 dollars, XRP reste toutefois dans une configuration intéressante pour les acheteurs. Dans cet article, nous vous proposons quelques prédictions et niveaux techniques à surveiller pour la rentrée de 2025.

XRP dans la borne haute du range : les acheteurs défendent XRP

Après un ATH temporaire à plus de 3,60 dollars, XRP évolue dans la même dynamique qu’ethereum et bitcoin. Une période de correction, marquée par les craintes du marché suite à la publication des données PPI aux États-Unis.

Réintégrant le range technique, le cours est mis en difficulté sous la borne haute avec de nombreux rejets. Ainsi, la zone des 3.40/3.60 dollars est devenue une résistance majeure dont XRP devra s’affranchir pour chercher de nouveaux sommets.

Toutefois, le cours tente de se maintenir au-dessus des moyennes mobiles actuelles. En restant dans la partie supérieure du range (au-dessus du pivot à 2,60 dollars), le biais devrait rester haussier à moyen/long terme.

XRP à 5 dollars : un scénario trop optimiste pour les cryptos ?

Voir le cours de XRP s’envoler dans un futur proche, est-ce réellement possible, ou bien trop optimiste en l’état actuel du marché ? Malgré les données PPI qui sont plutôt décourageantes, la hausse n’est pas encore terminée, que ce soit pour la TradFi ou les cryptomonnaies.

Effectivement, bitcoin et ethereum se maintiennent à ce jour sur des niveaux qui permettent de préserver une tendance haussière pour les prochains mois. Cependant, un rebond devra prendre place prochainement pour éviter un retournement à la baisse.

Dans ce contexte, si BTC et ETH ne se dirigent pas vers de nouveaux supports, XRP devrait connaître son heure de gloire. S’étant plutôt bien défendu sur la paire XRPBTC et XRPETH, tout l’enjeu réside dans la capacité de l’actif à sortir de la borne haute du range. De nouveaux sommets permettraient de liquider les positions vendeuses et accélérer la hausse en direction des 5 dollars.

Des données on-chain mitigées pour Ripple

Pour se conforter dans un tel scénario, représentant une hausse hypothétique de 70 %, les données on-chain doivent être analysées en parallèle. Du côté du XRP Ledger, la blockchain de Ripple, nous constatons qu’une hausse a eu lieu à partir du mois de juillet. Cela a ouvert la voie à de nouveaux sommets avec 120 millions de TVL.

Toutefois, le réseau marque une baisse de 18 % sur les trente derniers jours. Cela témoigne d’un intérêt qui fut temporaire au regard des données que nous avons entre nos mains.

Cependant, du côté des stablecoins, le RLUSD de Ripple continue de gagner en ampleur, enregistrant une croissance de 26 %. Dépassant les 666 millions de dollars de capitalisation, cela permet à l’actif de se hisser à la 15e position, et cela n’est probablement pas terminé. Quelques dizaines de millions de dollars le sépare de la 12e place, juste derrière le FDUSD.

Avec un stablecoin en pleine croissance, malgré le XRPL qui stagne, les données on-chain sont globalement favorables à XRP. Si l’industrie repart à la hausse, que le PPI n’était qu’un faux signal et qu’ethereum parvient à franchir les 5 000 dollars, XRP bénéficiera d’un contexte idéal pour venir chercher les 5 dollars.

Pour aller plus loin sur le sujet :