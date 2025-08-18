Ripple reprend des forces : le XRP prêt à dominer les altcoins au troisième trimestre

Il y a encore quelques années, Ripple et son token XRP semblaient condamnés à avoir les seconds rôles. Coincé entre la domination écrasante de Bitcoin et l’innovation continue d’Ethereum, le projet faisait figure de promesse inachevée.

Pourtant, 2025 marque un tournant. Le climat a changé, les cartes sont rebattues, et le troisième trimestre pourrait bien être le moment où XRP prend sa revanche.

Une page qui se tourne avec la régulation

Durant cinq ans, Ripple a vécu avec la SEC sur le dos. Dès 2020, l’autorité américaine avait accusé XRP d’être un titre financier illégalement vendu. Ce dossier a refroidi les banques, fait fuir certains investisseurs et, surtout, bloqué l’expansion mondiale de l’entreprise.

Mais en 2025, le décor s’inverse. Gary Gensler, patron de la SEC connu pour sa ligne dure, quitte son poste. Son successeur adopte une approche plus ouverte envers la crypto. Pour Ripple, c’est un nouveau souffle.

L’entreprise accélère : lancement du stablecoin Ripple USD (RLUSD), nouveaux accords avec des banques, une reconnaissance institutionnelle qui lui avait échappé jusque-là.

Effet domino, le marché a suivi. En quelques mois, la capitalisation du XRP s’envole au-dessus des 150 milliards de dollars. De la septième place, il grimpe au troisième rang mondial, juste derrière les deux géants historiques.

Quand les graphiques racontent la même histoire

Depuis fin 2024, le XRP a brisé plusieurs résistances techniques qui l’emprisonnaient dans une tendance baissière. Les traders observent un “bull pennant”, une figure qui, pour les initiés, annonce souvent une envolée durable.

Certains analystes avancent même des prévisions audacieuses : un XRP entre 10 et 15 dollars à moyen terme, soit une progression de plus de 300 %. Cela peut sembler démesuré, mais les volumes massifs sur les marchés dérivés (plus de 11 milliards de dollars en positions longues) témoignent d’un appétit réel.

Derrière, on retrouve les fameuses « Whales », ces gros investisseurs qui n’engagent pas leur capital à la légère. En clair, le marché parie sérieusement sur une poursuite de la hausse.

Des institutions qui s’impliquent enfin

Au-delà des graphiques et des spéculateurs, Ripple marque des points sur un autre terrain : celui de l’utilité concrète. À l’opposé de certaines cryptos dont l’usage reste flou, le XRP s’avère un outil efficace pour les paiements transfrontaliers. Et ce positionnement finit par convaincre les institutions.

En 2025, les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus d’un milliard de dollars en XRP ont été achetés par des investisseurs institutionnels.

Au Japon, Ripple a même innové avec un programme qui permet de convertir des points de fidélité en XRP via des cartes bancaires. Une manière simple, presque ludique, d’amener la crypto dans la vie quotidienne des consommateurs.

Mais, ce n’est pas tout. Plusieurs banques d’Asie et du Moyen-Orient testent désormais le XRP dans leurs propres infrastructures.

Vers un nouveau chapitre pour les altcoins ?

Ces trois dynamiques, à savoir, la fin du blocage réglementaire, les signaux techniques positifs et l’adoption institutionnelle, dessinent un scénario inédit. Pour la première fois depuis longtemps, un altcoin semble en mesure de bousculer la hiérarchie dominée par Bitcoin et Ethereum.

Bien sûr, rien n’est garanti. La volatilité reste le maître mot sur le terrain crypto, et le moindre faux pas pourrait raviver les doutes. Mais pour beaucoup d’investisseurs, le XRP incarne une nouvelle promesse : celle d’un projet qui a survécu aux tempêtes, et qui pourrait enfin récolter les fruits de sa résilience.

En ce sens, le troisième trimestre 2025 s’annonce comme un véritable test grandeur nature.

Source : TradingView

