XRP à 5 dollars puis 10 dollars ? Nos prédictions et niveaux à surveiller en août et septembre 2025

Le marché crypto est en plein rebond, porté par ethereum à plus de 4 000 dollars. Certains altcoins évoluent dans de bonnes conditions, d’autres voient des fondamentaux plus que favorables, notamment XRP qui déploie une stratégie de développement accélérée. Mais alors, est-ce que XRP a suffisamment de force pour chercher de nouveaux sommets ? Découvrez nos perspectives haussières et les niveaux à surveiller attentivement.

Ripple défie le secteur et accélère son développement

Les temps changent pour l’industrie crypto. Ripple, ce mastodonte du secteur et acteur historique avec son lancement dès les premières années après le lancement du bitcoin, fut longtemps écarté par les analystes. Vu comme un actif trop risqué et sans potentiel de développement, le renversement de situation avec la SEC change très clairement la donne.

Depuis plusieurs années, c’est un bras de fer qui prend place entre les différents parties. Cependant, avec l’adoption du secteur par les politiques, l’arrivée de Donald Trump au pouvoir et le départ de Gary Gensler, le procès approche à sa fin. En effet, Ripple et la SEC ont déposé conjointement un abandon d’appel. Dernière variable : la décision du juge sur la validité de ce dépôt conjoint.

D’ici quelques jours, l’affaire juridique la plus importante de l’écosystème pourrait prendre fin. Un catalyseur haussier symbolique qui enterrerait définitivement les craintes de la résurgence de conflits juridiques, en plus d’obtenir une jurisprudence en la matière.

En parallèle, Ripple accélère son expansion et profite d’un contexte opportun. Dernière acquisition en date : l’entreprise américaine Rail, pour un montant de 200 millions de dollars (accord dans l’attente de l’approbation du régulateur). Une manière d’accélérer l’adoption du RLUSD et de l’architecture de paiement de Ripple. Si vous le souhaitez, nous vous invitons à découvrir notre article sur ce sujet.

No such thing as the August doldrums at @Ripple…very excited to share that we’re acquiring @RailFinancial!



Ripple + Rail together will be THE go-to provider of stablecoin payments infrastructure for global financial institutions around the world. https://t.co/JzUoHjulZB — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) August 7, 2025

XRP sous résistance : combien de temps cela va durer ?

Pendant qu’ethereum passe tranquillement le seuil des 4 000 dollars, XRP est aux portes d’un nouveau sommet. Autour de la borne haute du range, la zone des 3,40/3,45 dollars opère comme une zone de résistance.

Cette situation prend place depuis le mois de janvier. Malgré une légère tentative de cassure à la hausse quelques semaines plus tôt, cela fut un échec. Toutefois, avec un contexte haussier, si ethereum continue sa course, alors XRP devrait maintenir de belles performances et évoluer en découverte de prix. Un arrêt à 4 dollars est imminent ?

La bonne nouvelle, c’est que l’ancienne résistance autour des 2,80 dollars a très clairement opéré comme un support pour le cours, évitant une chute vers le pivot autour des 2,60 dollars. Ainsi, la tendance est très clairement en hausse pour le cours sur les plus grosses unités de temps.

Nouveaux sommets potentielles et résistances à surveiller les prochains mois

En se fiant aux extensions de Fibonacci, prenant en compte le sommet de janvier dernier et le point bas d’avril, cela nous donne un premier objectif autour des 5,4 dollars. Bien que cela puisse paraitre élevé, un bullrun à la cryptomonnaie pourrait très largement nous donner une telle action de prix.

Pour certains analystes, un XRP à 10 dollars est également envisageable. Toutefois, cet objectif est encore plus éloigné, et demanderait plus qu’un doublement de la capitalisation actuelle …

Pour y parvenir, il faudrait très clairement :

L’adoption du RLUSD au même niveau que USDC ou USDT

au même niveau que USDC ou USDT L’intégration complète de la DeFI du XRP Ledger avec l’écosystème EVM

Le déploiement de l’infrastructure de Ripple auprès des institutionnels

Durant les prochaines semaines, l’écosystème Ripple est à surveiller attentivement. Effectivement, le cours n’est qu’à quelques dollars d’une nouvelle jambe haussière.

