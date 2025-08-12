XRP en tension : capitalisation en hausse vs risques et signaux baissiers

Avez-vous jeté un œil à la courbe d’évolution de Ripple depuis le début de cette année ? En fait, à compter de novembre 2024 à ce jour, le XRP a enchaîné les hausses spectaculaires. Aujourd’hui, c’est à un ténor du marché, affichant fièrement une progression de plus de 600 % que nous observons. Une capitalisation de plus de 190 milliards de dollars sur fond de victoire judiciaire et de partenariats stratégiques. Mais derrière l’euphorie des chiffres, la valorisation actuelle est-elle réellement en phase avec les fondamentaux du XRP Ledger (XRPL) ?

Déphasage entre valorisation et activité on-chain

En fait, l’écosystème Ripple, malgré sa forte valorisation, reste modeste en termes d’activité économique.

DefiLlama rapporte notamment que le Total Value Locked (TVL) sur XRPL est de 87,85 millions de dollars. Dans le même temps, le volume total des mouvements sur les plateformes d’échange décentralisés n’atteint même pas 160 000 dollars sur les dernières 24h. Les frais générés par les applications atteignent à peine 2 400 dollars sur la même période.

En clair, la capitalisation de marché du XRP est plus de 2 200 fois supérieure à son TVL. De même, elle est environ 363 000 fois supérieure à ses revenus annuels estimés sur la base des frais actuels. En réalité, la disproportion ainsi observée reflète une forte anticipation des investisseurs quant à la croissance future. Mais dans le même temps, cet écart pourrait peser en cas de retournement de tendance.

Tokenisation et cas d’usage : un moteur de confiance

Pour l’heure, le manque d’harmonie dans ces chiffres n’empêche pas le XRPL d’enregistrer des avancées notables dans un secteur en pleine expansion. Il s’agit de l’un des principaux vecteurs de la tokenisation d’actifs du monde réel (RWA).

Selon RWA.xyz, la valeur totale des actifs tokenisés sur XRPL atteint 175,9 millions de dollars, soit une hausse de 52 % sur un mois. Les classes d’actifs concernées incluent la dette publique américaine, les actions, l’immobilier et les stablecoins.

Ce positionnement stratégique permet à Ripple de se hisser parmi les réseaux les plus dynamiques du secteur. Aujourd’hui, le XRPL est au cœur d’un intérêt institutionnel grandissant avec des cas d’utilisation pratique qui ne cessent de se multiplier.

Comparaison avec Ethereum : un contraste frappant

Face au leader du marché, Ethereum, l’écart reste cependant considérable. En effet, sur les mêmes métriques, Ethereum c’est :

Plus de 516 milliards de dollars de capitalisation ;

Un TVL de 92,06 milliards ;

Et plus de 10 millions de dollars de frais générés quotidiennement.

Ethereum affiche ainsi, un ratio capitalisation/TVL de 5,6 pendant que le rapport entre capitalisation et revenus annuels est de 135. À titre de comparaison, les ratios du XRP sont des multiples bien plus élevés. Cela traduit donc une valorisation qui repose davantage sur les perspectives que sur les flux économiques actuels.

Signaux techniques : un essoufflement à surveiller

Sur le plan graphique, la hausse récente montre des signes de fatigue. Les analystes observent une divergence baissière croissante entre le prix et l’indice de force relative (RSI), signal classique d’un affaiblissement de la pression acheteuse.

Ceci étant, un scénario de correction pourrait ramener le XRP vers sa moyenne mobile exponentielle 20-2W autour de 2,32 dollars d’ici septembre. Le cas échéant, nous serions dans le scénario d’une baisse potentielle de plus de 25 % par rapport aux niveaux actuels. Un seuil qui coïncide avec le prix moyen d’acquisition des détenteurs sur les six derniers mois ; donc support potentiel.

Un marché partagé entre prudence et ambition

Si certains experts anticipent une correction à court terme, d’autres restent convaincus que le XRP pourrait encore surprendre. Les projections les plus optimistes vont jusqu’à 10 dollars dans les prochains mois.

Cette divergence d’opinion reflète un marché en équilibre instable, pris entre l’optimisme lié aux avancées réglementaires et aux cas d’usage émergents, et la prudence face aux écarts entre valorisation et activité réelle.

Source : DefiLlama

