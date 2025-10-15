Ripple attaque Wall Street : Brad Garlinghouse dénonce l’hypocrisie des banques

Brad Garlinghouse, ne mâche plus ses mots. Lors de la conférence DC Fintech Week, l’entrepreneur a directement accusé Wall Street d’hypocrisie. En cause, une opposition de la finance traditionnelle à l’intégration des entreprises crypto dans le système bancaire américain. Pour le CEO de Ripple Labs, les grandes banques veulent conserver leurs privilèges tout en excluant la concurrence.

Ripple veut jouer dans la cour des grands

“Vous ne pouvez pas exiger que nous respections les mêmes règles et, dans le même temps, nous refuser l’accès aux mêmes infrastructures. C’est hypocrite et anti-concurrentiel”

Des pratique que Wepe dénonce déjà avec un jeton tournant en dérision les insécurités de Wall Street. L’industrie crypto est tenue aux mêmes standards de conformité que la finance traditionnelle (lutte contre le blanchiment, traçabilité des fonds, audit). Pour Ripple, elle doit aussi bénéficier des mêmes droits d’accès au système bancaire.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Le compte master de la Fed, cœur du système financier américain, permet aux banques et institutions agréées d’interagir directement avec la banque centrale. Pour les entreprises crypto, c’est un sésame quasi inaccessible, malgré des années de demandes.

Ripple, via sa filiale Standard Custody & Trust Co., a officiellement déposé une demande pour ce précieux accès. Cette initiative est lancée en parallèle d’une demande de licence bancaire fédérale auprès de l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC).

Le milieu bancaire sur la défensive

Les déclarations de Garlinghouse n’arrivent pas par hasard. Alors que Ripple s’apprête à lancer son stablecoin RLUSD, plusieurs grandes banques américaines ont intensifié leur lobbying pour freiner les avancées de l’entreprise.

“C’est décevant de voir certaines banques traditionnelles faire pression contre nous”, a reconnu le PDG, en référence aux discussions récentes entre Ripple et plusieurs établissements new-yorkais. Selon lui, le ton a pourtant changé. En effet, des banques qui refusaient toute communication il y a trois ans cherchent aujourd’hui à collaborer.”

Ce revirement illustre une évolution du rapport de force. Longtemps marginalisée à cause de l’hostilité réglementaire, Ripple bénéficie aujourd’hui d’un contexte plus favorable. L’adoption croissante des stablecoins et la demande institutionnelle renforcent sa légitimité.

Un combat pour l’équité

Pour Garlinghouse, l’enjeu dépasse Ripple. Il s’agit de repenser la place des acteurs crypto dans la finance mondiale.

“Les entreprises comme Ripple ou Circle ne demandent pas un traitement de faveur. Nous demandons simplement l’égalité d’accès. Cela apporterait plus de transparence, de stabilité et de supervision.”

Un argument difficile à contredire, surtout à un moment où les banques multiplient les scandales liés à la conformité. Les observateurs estiment que si la Fed ouvrait ses infrastructures à des sociétés comme Ripple, cela renforcerait la supervision et permettrait d’intégrer la finance décentralisée au cœur du système sans fragiliser la régulation.

Vers une fracture assumée entre la crypto et Wall Street ?

Le message est clair : Ripple n’attend plus la validation de Wall Street. En dénonçant l’hypocrisie du lobbying bancaire, Garlinghouse veut incarner une crypto mature, régulée et institutionnelle, capable de rivaliser avec les géants financiers.

Mais ce bras de fer n’est pas sans risque. La Fed a toujours hésité à accorder un statut “bancaire” aux acteurs crypto, craignant un précédent juridique difficile à encadrer. Pour autant, Ripple avance. Avec une trésorerie solide, un écosystème international et un réseau bancaire déjà en place, la société estime être prête pour le prochain niveau d’intégration financière.

Ripple change de ton, Wall Street perd pied

Brad Garlinghouse a frappé un grand coup. En exposant publiquement les contradictions des banques, il transforme Ripple en symbole d’une nouvelle génération de finance hybride, où la transparence blockchain rencontre les exigences du système bancaire.

Cette posture offensive pourrait bien forcer la main des régulateurs américains. Car plus le temps passe, plus l’hypocrisie que Garlinghouse dénonce devient visible. Les banques exigent la conformité, mais refusent la compétition. Et dans cette équation, Ripple n’a plus l’intention de rester spectateur.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : DC Fintech Week

Pour aller plus loin sur le sujet :