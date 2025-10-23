Revolut obtient la licence MiCA à Chypre : Bientôt des offres crypto européennes

Revolut passe à la vitesse supérieure avec sa nouvelle licence MiCA auprès de la CySEC, le régulateur financier chypriote. Avec cette nouvelle reconnaissance, la fintech britannique entre de plein pied sur le marché crypto. Objectif affiché, aller à l’assaut du marché européen avec des services crypto régulés et une vision pionnière.

Une avancée majeure pour Revolut en Europe

La licence MiCA est une victoire qui marque une étape clé du parcours de conformisation de Revolut au nouveau cadre réglementaire. Un sauf conduit qui lui ouvre désormais les portes des 30 pays de l’Espace économique européen (EEE), sous un cadre réglementaire commun. Un atout considérable à l’heure où les régulateurs européens cherchent à encadrer un secteur encore volatil.

Au-delà des considérations techniques, il s’agit d’une véritable déclaration politique. Pour Revolut, la crypto n’est plus un produit de niche et c’est un fait totalement acté. Il s’agit désormais d’un pilier stratégique de l’économie de demain.

Et ce paramètre sera probablement déterminant dans la performance des entreprises de son secteur. Offrir des produits crypto sûrs, transparents et compétitifs à ses 40 millions de clients européens est donc un impératif de développement.

Crypto 2.0 : la nouvelle ère de Revolut

Dans le sillage de cette licence, Revolut présente sa nouvelle plateforme Crypto 2.0. Objectif : redéfinir l’expérience utilisateur.

La plateforme proposera plus de 280 tokens, un staking sans frais avec des rendements jusqu’à 22 % par an, et une conversion stablecoin–dollar 1:1 sans aucun spread. Autrement dit, plus de choix, plus de clarté et des coûts au plus bas.

Pour Costas Michael, PDG de Revolut Digital Assets Europe, cette évolution confirme la vision long terme de la marque. Offrir des produits crypto de confiance, avec une transparence totale pour ses clients .

Une offre pensée pour tous les profils

Revolut ne s’adresse plus seulement aux novices. La fintech veut aussi séduire les traders expérimentés. C’est là qu’entre en jeu Revolut X, sa plateforme d’échange avancée.

Disponible sur mobile et ordinateur, Revolut X propose plus de 100 tokens, avec des frais très bas entre 0,00 % et 0,09 %. Les utilisateurs peuvent acheter, vendre et transférer leurs cryptos presque instantanément.

En combinant Crypto 2.0, Revolut X et ses cartes Visa/Mastercard, la société crée un écosystème complet. Les dépôts, retraits et paiements en crypto deviennent plus simples et plus rapides.

Une stratégie d’expansion ambitieuse

Revolut ne cache pas ses ambitions. Après avoir consolidé sa présence en Europe, la fintech veut s’imposer dans le marché des produits dérivés crypto. Une initiative confirmée en juin, lorsqu’un porte-parole a évoqué l’expansion de l’équipe crypto dédiée aux clients institutionnels.

Ceci est donc la suite logique du plan d’expansion annoncé en mai dernier. La firme avait alors communiqué un programme d’investissement massif en France, chiffré à plus d’un milliard d’euros. La demande d’une licence bancaire locale étant l’une des rubriques phares du projet.

Un tournant pour la crypto européenne

Revolut prend ainsi une avance notable en devant l’un des tous premiers acteurs bancaire européen à se conformer au nouveau cadre réglementaire. Une prouesse qui ne manquera certainement pas de renforcer son image de marque et sa crédibilité dans un secteur où les investisseurs sont bien souvent fébriles.

A terme, cela pourrait devenir un atout décisif. Alors que de nombreuses plateformes luttent encore pour rester dans les clous, Revolut avance en terrain sûr. Plus de sécurité pour les utilisateurs, et plus de stabilité pour le marché européen.

Une nouvelle dynamique pour le marché crypto

L’arrivée de Crypto 2.0 s’annonce comme un catalyseur. En offrant une expérience fluide, transparente et régulée, Revolut veut positionner l’Europe comme un pôle d’innovation crypto crédible.

Dans un environnement encore marqué par la méfiance, cette stratégie pourrait bien faire école. Transparence, régulation et innovation : trois mots d’ordre qui redessinent la carte du marché. Revolut ne se contente plus de suivre la tendance. Elle la crée. Et avec la licence MiCA en poche, elle semble prête à ouvrir un nouveau chapitre pour la crypto européenne.

Source : Reuters

