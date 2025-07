Licence MiCA pour Ripple ? XRP et RLUSD à la conquête de l’Union européenne

Ripple continue sa conquête de l’industrie crypto. Avançant ses pions du côté des institutionnels, le géant du Web 3 souhaite obtenir une licence MiCA. L’occasion de se développer sur le territoire de l’Union Européenne, mais dans quelle mesure et pour quelles raisons ? Faisons le point sur ces nouvelles ambitions.

Ripple sort la tête de l’eau et s’ouvre à une phase de croissance

Depuis le départ de Gensler à la SEC, l’horizon s’éclaircit entre le gendarme boursier américain et Ripple. L’incertitude juridique se réduit, le procès ne sera bientôt qu’une ancienne histoire, ce qui permet de ramener de la confiance dans cet écosystème et attirer l’oeil des institutionnels.

Quelques jours plus tôt, Ripple a déposé auprès de l’OCC (Office of the Comptroller of the Currency) une demande de National Bank Charter. Qu’est-ce que cela signifie ? Ripple pourrait accéder au Master Account de la FED pour détenir directement les réserves de stablecoins, réduire son exposition aux autres acteurs bancaires et accéder à un nouveau système de paiement.

Le contexte actuel est idéal pour se développer, le congrès des États-Unis se retrouvant en plein dans la crypto-week durant laquelle les politiques vont se prononcer sur différents textes favorables à l’industrie des actifs numériques.

Cela permettra à Ripple d’être l’un des premiers acteurs de l’industrie à disposer d’une licence bancaire fédérale. Un peu plus tôt, Circle a également déposé une demande dans la foulée de son entrée en bourse. Le bullrun de l’institutionnalisation est pleinement amorcé pour les acteurs Web 3.

L’Union Européenne : un marché essentiel à conquérir

Très clairement, Ripple s’ouvre aux différents marchés et cherche à obtenir des licences pour accentuer sa conformité et attirer les gros portefeuilles.

L’Union européenne est désormais dans la ligne de mire pour Ripple avec MiCA. L’entité Ripple Payments Europe S.A, basée au Luxembourg depuis le Q2 2025, va déposer une demande pour la licence MiCA, l’objectif étant l’extension des services à l’EEE. Pourquoi se tourner aussi rapidement vers l’Union européenne ?

Cela permettrait à Ripple de disposer de nouvelles parts de marché en développant son stablecoin RLUSD. Toutefois, la concurrence est particulièrement rude. Des acteurs comme Bitstamp, Coinbase ou OKX sont déjà sur le terrain, en pleine croissance.

