Réserves de trésorerie ETH : Vitalik Buterin et Tom Lee dévoilent les risques et opportunités

Les projets de réserves de trésorerie en Ethereum séduisent toujours autant les acteurs institutionnels. En effet, ces structures, comparables aux Bitcoin treasuries, comptent désormais près de 3,7 millions d’ETH, soit plus de 16 milliards de dollars. Une performance place Ethereum dans le cercle fermé des actifs les plus convoités par les investisseurs. Vitalik Buterin et Tom Lee voient dans cette évolution un véritable changement d’époque. Mais ils ne partagent pas la même lecture des risques.

Vitalik Buterin dans une posture mitigée

Pour Vitalik Buterin la multiplication des méthodes d’investissement dans Ethereum est un élément de renforcement et de résilience pour l’écosystème. Plus de diversité, donc plus de solidité. Mais il ne veut pas se voiler la face non plus.

L’effet de levier excessif est un réel danger. Certes, cela semble formidable quand tout va bien et que le marché nage dans l’euphorie. Mais c’est une lame à double tranchant. Vitalik rappelle notamment que s’il y a trop de dette adossée à ces réserves, cela pourrait déclencher des cascades de liquidations. Le cas échéant, on assisterait à un choc brutal sur le marché, avec une volatilité amplifiée.

Cela dit, la responsabilité des acteurs est un facteur déterminant dans la direction que prendra le marché. Avec une approche prudente, les gestionnaires de ces fonds peuvent transformer ces instruments en piliers durables.

Dans un clin d’œil ironique, il est même allé jusqu’à désigner le gouvernement américain comme sa « treasury company préférée ». Une référence à peine voilée aux ETH récupérés après certains piratages.

Tom Lee : un pari assumé sur Ethereum

De son côté, Tom Lee adopte une posture plus offensive. Pour lui, les trésoreries ETH sont une opportunité à saisir immédiatement : le pari macroéconomique de la décennie. À travers BitMine Immersion, il entend répliquer le succès des réserves Bitcoin, mais en tirant parti des spécificités d’Ethereum. Il rappelle trois différences majeures :

Le staking qui permet à cet investissement de générer continuellement du rendement.

qui permet à cet investissement de générer continuellement du rendement. La volatilité bien plus élevée que celle du Bitcoin qui en fait un actif potentiellement plus rentable.

bien plus élevée que celle du Bitcoin qui en fait un actif potentiellement plus rentable. L’infrastructure Ethereum qui est au cœur de la finance décentralisée et donc des cas d’application bien plus pratiques que le Bitcoin.

En clair, Tom Lee considère que les réserves d’ETH peuvent combiner stockage stratégique et génération de revenus. Une vision de type deux pour le prix d’un et qui les rend donc plus attractives que leurs équivalents Bitcoin.

Ethereum : entre croissance et maturité

Vitalik Buterin a profité de ce débat pour rappeler le chemin parcouru. Ce qui était parti comme un simple projet étudiant est devenu en quelques années seulement, la pierre angulaire d’une infrastructure mondiale.

Parmi les étapes marquantes du périple Ethereum :

Le hard fork de 2016 après le hack de la DAO,

L’explosion de la DeFi et des NFT,

Les avancées rapides des preuves à divulgation nulle de connaissance (ZKPs).

Le passage à la Proof of Stake a pris du temps, mais Vitalik Buterin considère que les progrès en matière de technologies ZK ouvrent déjà une nouvelle ère pour Ethereum.

L’avenir : un tournant stratégique pour l’ETH

Le prochain défi sera d’intégrer la confidentialité par défaut dans les portefeuilles Ethereum. Des outils comme Privacy Pools pourraient offrir une protection efficace aux utilisateurs, tout en restant conformes aux exigences légales.

L’essor des réserves de trésorerie ETH n’est pas un simple effet de mode. Il reflète la montée en puissance d’Ethereum comme actif stratégique institutionnel. Mais deux visions s’affrontent.

La prudence de Buterin, qui rappelle que l’excès de levier a déjà brisé des marchés entiers. L’optimisme de Lee, qui voit dans l’ETH un actif doublement puissant grâce à sa capacité de rendement et son rôle central dans la finance on-chain. La vérité : probablement quelque part à mi-chemin entre les deux.

Source : Bankless podcast, Coinage

