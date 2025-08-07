Ethereum : le pari macroéconomique de la décennie selon Tom Lee

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Août 7, 2025

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Tom Lee, le célèbre analyste de Fundstrat et président de BitMine, ne mâche pas ses mots : Ethereum est, selon lui, le plus gros pari financier des dix prochaines années. Il évoque même un potentiel de rendement x100, porté par l’explosion de la tokenisation et l’arrivée massive de Wall Street. À ses yeux, ce n’est plus un simple projet tech, mais le socle d’un futur économique réinventé.

Le pari fort de Tom Lee : Ethereum au centre du futur financier

Tom Lee voit grand. Pour lui, Ethereum est tout simplement le meilleur « macro trade » de la décennie. Dans une période où les marchés traditionnels peinent à convaincre, il estime que l’ETH a tout pour s’imposer comme l’actif à détenir pour les dix à quinze prochaines années.

LIVE NOW: Tom Lee, the World's Biggest ETH Holder@fundstrat has made $BMNR the largest ETH treasury in the world.



Over 800,000 ETH.



And he's bullish for a reason:

ETH is about to have it's Bitcoin 2017 moment.



——–

TIMESTAMPS



0:00 Intro

2:57 The Rise of ETH Treasuries… pic.twitter.com/rGenJjm4Qf — Bankless (@BanklessHQ) August 6, 2025

Il compare le moment actuel à celui de 2017 pour Bitcoin. À l’époque, les grandes institutions commençaient à prendre BTC au sérieux. Aujourd’hui, c’est Ethereum qui entre dans la lumière. Et ce ne sont plus seulement les investisseurs particuliers qui s’y intéressent, mais Wall Street tout entier.

Ethereum : la colonne vertébrale de la tokenisation mondiale

Le grand changement, c’est la tokenisation. Tom Lee rappelle que les stablecoins sont déjà devenus le premier produit crypto de masse, et que cette logique de « tokeniser le monde » va s’étendre à tout : actions, bons du Trésor, immobilier, contrats… Et quel réseau est au cœur de tout ça ? Ethereum bien sûr.

Ce que Tom Lee met en avant, c’est la robustesse du réseau Ethereum. Il fonctionne sans interruption depuis près de 10 ans. Il est programmable, bien adopté, et de plus en plus conforme aux exigences des régulateurs.

Tous ces facteurs, pour les grandes entreprises, sont un gage de sérieux. Ethereum est prêt pour l’adoption à grande échelle.

ETH vs BTC : deux visions complémentaires, pas concurrentes

Pas question de choisir entre Bitcoin et Ethereum : Tom Lee estime que les deux sont utiles, mais pour des fonctions différentes. Bitcoin reste la réserve de valeur, « l’or numérique », utilisé pour stocker son argent sur le long terme. Ethereum, lui, devient la machine à exécuter les flux financiers.

Il insiste sur le fait que ces deux rôles sont complémentaires. Là où Bitcoin est simple et immuable, Ethereum est plus complexe mais flexible. Et dans un monde où l’intelligence artificielle, la finance et les blockchains se croisent de plus en plus, Ethereum apparaît comme le terrain de jeu idéal.

BitMine : la stratégie ETH la plus agressive du marché

Ce n’est pas qu’un avis théorique. En tant que président de BitMine, Tom Lee passe à l’action. L’entreprise détient déjà plus de 833 000 ETH, ce qui en fait la première trésorerie Ethereum au monde parmi les sociétés cotées en bourse.

Et ce n’est que le début. BitMine vise à posséder jusqu’à 5 % de l’offre totale d’Ethereum dans les années à venir. Leur stratégie est d’accumuler lentement mais sûrement, en restant dans un cadre légal, avec un bilan propre. En gros : devenir le MicroStrategy d’Ethereum.

Une performance potentielle x100 selon Tom Lee

Selon Tom Lee, ceux qui misent aujourd’hui sur Ethereum pourraient être récompensés au centuple dans les années à venir. Il évoque un potentiel de croissance x100 si l’adoption institutionnelle suit son cours.

Ethereum est de plus en plus rare (avec une partie de l’ETH brûlée à chaque transaction) et largement utilisé dans l’univers crypto. Son rôle dans la tokenisation, son adoption par les entreprises et sa place dans les portefeuilles financiers pourraient l’amener à dépasser un jour… même la capitalisation de Bitcoin.

De plus, Tom Lee souligne que l’intelligence artificielle et la blockchain ne sont pas deux révolutions séparées. Elles avancent main dans la main. Et Ethereum, avec sa capacité à exécuter des contrats intelligents et gérer la finance décentralisée, est l’infrastructure la plus adaptée à cette révolution.

Pendant qu’Ethereum promet un x100 grâce à la tech, Token6900 embrasse le néant… et ça plaît

D’un côté, Ethereum séduit Wall Street avec la finance tokenisée, les smart contracts et un avenir institutionnel. De l’autre, Token6900 cartonne en ne promettant strictement rien. Zéro utilité, zéro plan, zéro logique… mais un max de mèmes et une communauté en transe.

C’est le paradoxe du marché actuel : des milliers d’investisseurs veulent acheter token6900 non pas parce qu’il a du potentiel… mais parce qu’il en a trop peu. C’est un « parasite de conscience » auto proclamé, un jeton qui ne suit ni le PIB, ni les bénéfices, mais l’énergie du délire collectif. Son whitepaper ? Une ode à la régression financière. Sa tokenomics ? Des vibes. Sa stratégie ? La confusion. Et ça fonctionne.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Bankless

Sur le même sujet :