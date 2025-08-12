Une mystérieuse institution achète près de 1 milliard de dollars d’Ethereum

En seulement sept jours, une entité non identifiée a procédé à l’achat massif d’environ 221 000 ETH, représentant près de 1 milliard de dollars. Ce mouvement spectaculaire, orchestré via plusieurs plateformes institutionnelles, renforce l’idée d’une ruée des grands acteurs vers Ethereum et suscite un vif intérêt dans l’écosystème crypto.

Une accumulation coordonnée et structurée

D’après les données on-chain, ces achats ont transité par FalconX, Galaxy Digital et BitGo, trois plateformes privilégiées par les investisseurs institutionnels. Cette diversification des points d’entrée suggère non seulement une stratégie soigneusement planifiée, mais aussi une volonté de minimiser les risques opérationnels.

Mysterious institution again bought $212,000,000 $ETH.



They’ve accumulated $946,600,000 Ethereum last week. 🚀 pic.twitter.com/Ji2vf3HCJ4 — Ted (@TedPillows) August 11, 2025

Par ailleurs, ce mouvement ne constitue pas un cas isolé. Depuis début juillet 2025, les institutions et baleines ont accumulé plus de 1,1 million d’ETH, soit environ 4,78 milliards de dollars. Dans le même temps, le prix de l’ETH a bondi de plus de 20 % en une semaine, se rapprochant de son sommet historique à 4 868 $.

BlackRock et d’autres géants renforcent leurs positions

Ce timing n’est pas anodin : BlackRock, premier gestionnaire d’actifs mondial, a récemment investi 1,2 milliard de dollars dans Ethereum, soit près de quatre fois plus que dans Bitcoin sur la même période. Cette disproportion envoie un signal fort au marché, confirmant qu’ETH attire de plus en plus comme actif stratégique.

En parallèle, plusieurs sociétés cotées au S&P 500 – notamment BitMine et SharpLink Gaming – ont également accru leurs réserves d’Ethereum au-delà du milliard de dollars. BitMine ambitionne même de contrôler jusqu’à 5 % de l’offre totale d’ETH, une stratégie que certains analystes qualifient d’« historique » en matière d’adoption institutionnelle.

Pourquoi Ethereum séduit autant

D’une part, Ethereum occupe une place centrale dans la finance décentralisée (DeFi), les NFT et les applications Web3. D’autre part, sa transition vers la preuve d’enjeu et son mécanisme déflationniste accentuent sa rareté, un atout majeur pour les investisseurs en quête d’actifs rares à fort potentiel d’appréciation.

De plus, la combinaison entre une émission limitée de nouveaux tokens et une demande institutionnelle croissante crée une pression haussière durable. Ainsi, beaucoup y voient non seulement un actif de croissance, mais aussi une infrastructure incontournable pour l’économie numérique.

Une préférence affirmée face à Bitcoin

Alors que Bitcoin reste perçu comme l’« or numérique », Ethereum s’impose comme un actif productif, capable de générer des rendements via le staking tout en offrant un écosystème d’usages beaucoup plus vaste. Cette capacité à produire de la valeur dans plusieurs secteurs semble séduire davantage les investisseurs institutionnels.

En conséquence, certains experts estiment que cette préférence pourrait marquer un changement de paradigme dans la répartition des capitaux entre les deux plus grandes cryptomonnaies.

Une identité qui reste un mystère

Malgré les indices pointant vers une organisation institutionnelle de premier plan, l’identité exacte de l’acheteur reste inconnue. Les spéculations vont bon train : certains évoquent un fonds en préparation d’ETF Ethereum, d’autres imaginent une banque d’investissement anticipant un cadre réglementaire favorable, ou encore un géant de la tech cherchant à intégrer Ethereum dans ses services.

Quoi qu’il en soit, ce mystère alimente les discussions et renforce l’aura spéculative autour de l’ETH.

Vers une nouvelle ère pour l’ETH ?

En définitive, cette vague d’achats massifs illustre une confiance institutionnelle sans précédent envers Ethereum. Si la tendance se prolonge, la raréfaction progressive de l’offre disponible pourrait soutenir une envolée des prix, marquant potentiellement le début d’un cycle où ETH rivaliserait directement avec BTC en tant que pilier des portefeuilles institutionnels.

Sources : Binance

