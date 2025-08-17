Record historique pour les ETF Bitcoin et Ethereum : 40 milliards en une semaine

Si secousses il y a sur le marché crypto, c’est très probablement dans le sens de la croissance et de la maturité. En effet, aux États-Unis les ETF Bitcoin et Ethereum ont enregistré un volume de plus de 40 milliards de dollars en une seule semaine. C’est le plus haut niveau jamais atteint pour ces produits financiers. Une performance qui selon les analystes, place désormais les ETF crypto au niveau des plus grands fonds négociés en bourse. Ce changement de perspective va donc changer la donne aussi bien pour les investisseurs institutionnels que pour vous particuliers.

Ethereum surprend et dépasse les attentes

Le niveau des ETH BTC et ETH combiné est dorénavant équivalent au volume des cinq plus gros ETF ou des dix premières actions du marché américain. Jusqu’ici, les ETH BTC représentaient l’essentielle des flux d’investissement sur ce marché de produits dérivés.

Spot Bitcoin + Ether ETFs did about $40b in volume this week, biggest week ever for them, thanks to Ether ETFs stepping up big. Massive number, equiv to a Top 5 ETF or Top 10 stock's volume. pic.twitter.com/Z89uV63A3w — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 15, 2025

Mais les ETF sur l’Ether connaissent depuis peu, un réveil spectaculaire. Ils ont généré près de 17 milliards de dollars de volume hebdomadaire. Un nouveau record 7 milliards plus important que le précédent de 10 milliards établi en juillet 2025.

Pour Eric Balchunas, analyste chez Bloomberg, il faut même parler d’une “ETHsanity” notant le caractère invraisemblable de cette montée en puissance. Et pour cause, l’Ether est passé en quelques semaines d’un rôle secondaire à celui d’acteur incontournable.

Dans l’ombre des géants, les flux d’Ether surpassent ceux du Bitcoin

Le niveau des entrées nette de capitaux constitue l’autre grande surprise de la semaine. En effet, entre le 8 et le 14 août, les ETF Ethereum ont attiré 3,37 milliards de dollars de flux entrants. Pendant ce temps, les produits adossés au BTC n’ont enregistré que 964,8 millions.

Un renversement de tendance qui se produit en dépit de la domination du BTC en termes de capitalisation. Un terrain sur lequel le BTC pèse près de 4,3 fois plus lourd qu’Ethereum. Ainsi, pour de nombreux observateurs, c’est bien la preuve que l’Ether n’entend plus jouer les seconds rôles.

Toutefois, il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’un changement d’époque. En effet, au tableau des performances globales, les produits liés au Bitcoin gardent une avance massive. Leur encours total est évalué à 152,6 milliards de dollars, contre 25,6 milliards pour les ETF Ether. Le Bitcoin reste ainsi le poids lourd du secteur. Mais l’écart se resserre du côté des flux et de la dynamique.

Le rôle des investisseurs institutionnels

Cette montée en puissance des ETF crypto s’explique aussi par la présence accrue d’investisseurs institutionnels. Nate Geraci, président de NovaDius Wealth Management, a souligné que cette ruée confirme l’intérêt des grands acteurs pour les produits liés à l’Ether. Les sceptiques sur la demande des ETF ETH manquent désormais de plus en plus d’arguments.

Record trading volume for spot eth ETFs…



Look at this chart.



Good indication that institutional investors getting more involved.



via @sidcoins pic.twitter.com/obUhP98wHz — Nate Geraci (@NateGeraci) August 15, 2025

En fait, la flambée des volumes coïncide avec un moment de marché historique. Le Bitcoin établit un nouveau record à plus de 124 000 dollars avant de retomber autour de 117 000 dollars. L’Ether, de son côté, a frôlé son record absolu de 4 878 dollars avant de corriger à 4 395 dollars. Ces mouvements rapides ont attiré les traders et amplifié l’activité sur les ETF.

Mais au-delà des ETF, la demande institutionnelle se manifeste aussi directement sur le marché. BitMine et Sharplink ont annoncé de nouvelles acquisitions massives d’Ether.

Sharplink détient désormais 728 000 ETH, évalués à 3,3 milliards de dollars. De son côté, BitMine a porté ses réserves à 1,29 million d’ETH, pour une valeur de 5,75 milliards de dollars.

Une nouvelle ère pour les ETF crypto ?

Ce record de 40 milliards en une semaine marque un tournant. Le Bitcoin conserve son statut de leader incontesté, mais l’Ether prouve qu’il peut rivaliser sur le terrain des flux et de la dynamique.

Les investisseurs institutionnels, longtemps considérés comme prudents vis-à-vis de l’Ether, semblent désormais prêts à l’adopter massivement. La bataille entre Bitcoin et Ethereum pour la suprématie des ETF ne fait peut-être que commencer.

Source : Binance Square

