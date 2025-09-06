Ces 4 stablecoins seront incontournables en septembre : pourquoi ChatPT les recommande ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 6, 2025

La dynamique autour des stablecoins reste soutenue en cette rentrée. En août 2025, le marché a frôlé les 285 milliards de dollars en capitalisation. Le volume des transactions on-chain a explosé, passant à environ 3 000 milliards, soit une hausse de 92 % d’un mois à l’autre. Alors, quatre acteurs se démarquent vraiment ce mois-ci.

Best Wallet : la solution de références pour sécuriser vos stablecoins

Pour qui suit ou investit dans ces stablecoins, l’accès à un portefeuille fiable est une nécessité. Best Wallet s’y prête à merveille. L’application non-custodial, mise à jour début août 2025, embrasse USDT et USDC, et facilite les swaps, le dépôt, mais aussi le staking.

Fort de son architecture sécurisée (MPC, 2FA, assurance Fireblocks) et sa gestion multi-portefeuilles, Best Wallet se présente comme l’outil puissant par excellence pour exploiter ces stablecoins sans friction. De surcroit, ses options de staking s’allient parfaitement aux stratégies à rendement comme celles de l’USDe.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

1. Tether (USDT), la référence inébranlable

Tether concentre toujours l’essentiel des parts : autour de 59 % du marché total. Là-dessus, sa capitalisation approche les 164 milliards de dollars en début août.

D’ailleurs, cette domination ne surprend pas. USDT reste le stablecoin le plus liquide, présent sur Ethereum, Tron et d’autres chaînes majeures : il mise sur une disponibilité sans faille. Son volume on-chain record en août fait suite à une adoption massive, notamment dans la DeFi.

2. USD Coin (USDC), la force de la conformité

Réglementation et institution… deux mots qui collent parfaitement à USDC. Sa capitalisation, autour de 65-72 milliards selon les données de début août, reflète une ascension notable.

Justement, Circle et Coinbase jouent la carte de la transparence. Elles séduisent les sociétés et institutions. Résultat des courses ? USDC avance sereinement sur un marché crypto de plus en plus régulé, en l’occurrence avec MiCA en Europe.

3. Ethena USDe, un stablecoin synthétique dopé au rendement

Voici le vrai challenger du moment. Ethena USDe a vu sa capitalisation bondir autour de 9,8 milliards de dollars en août. Mais ce n’est pas tout : début septembre, elle franchit les 12 milliards

Pourquoi ce succès ? Des rendements attractifs, souvent entre 10 % et 14 %, grâce à des mécanismes comme Pendle et Aave, poussent les utilisateurs à migrer. Plus de 30 % de son offre est alimentée par des boucles de rendement (Pendle flywheel). Toutefois, si le modèle rend l’USDe nettement plus séduisant, il comporte aussi des fragilités, surtout en cas de stress liquidité.

4. PayPal USD (PYUSD), l’entrée d’un poids lourd fintech

Avec environ 1 milliard de capitalisation en août, PYUSD reste modeste. Mais son potentiel est immense. PayPal embarque plus de 400 millions d’utilisateurs derrière cette initiative.

En effet, son intégration dans le e-commerce et les paiements digitaux lui garantit une adoption accélérée dans les prochains mois. Et l’atout du projet, c’est d’ailleurs la conversion instantanée en fiat, complétée par une conformité MiCA bien pensée.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :