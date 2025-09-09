Emploi US en chute libre : la Fed enclenche la pompe à liquidités, bull run en vue

L’économie américaine vient de prendre une sacrée claque : le Bureau of Labor Statistics a revu ses chiffres à la baisse, avec 911 000 créations d’emplois en moins que prévu sur l’année écoulé. Ce coup de froid change totalement la donne pour la Fed, qui pourrait bientôt relancer la machine à cash en baissant les taux. Résultat : les marchés s’excitent, le mot bull run refait surface, et les cryptos en profitent déjà. On vous explique pourquoi.

La révision choc de l’emploi US : 911 000 postes envolés

Les chiffres viennent de tomber, et ils font mal : les États-Unis ont créé 911 000 emplois de moins que ce qui était prévu entre avril 2024 et mars 2025. Une correction massive du Bureau of Labor Statistics (BLS), qui jette un froid sur tout le récit économique des derniers mois.

Le taux de chômage, lui, grimpe à 4,3 %, son plus haut niveau depuis 2021. En clair : l’économie US n’est pas aussi robuste qu’on le pensait. Et ça change tout pour la suite.

La mission principale de la Fed, c’est de garder l’inflation sous contrôle. Jusque-là, elle relevait les taux pour calmer les prix. Mais quand l’emploi vacille comme ça, la priorité devient vite le soutien à l’économie. Et les marchés le savent : ils anticipent désormais une baisse des taux de 25 à 50 points de base dès la prochaine réunion.

Pour le dire simplement : quand la Fed coupe les taux, emprunter coûte moins cher, les entreprises investissent plus, les ménages consomment davantage, et l’argent circule plus vite. C’est un coup de pouce direct à l’économie. Et à chaque fois que ça arrive, les marchés financiers se frottent les mains.

Bullrun en vue : la pompe à liquidités est enclenchée

C’est un scénario bien connu : quand la Fed panique, elle ouvre les vannes. Et cette fois encore, elle semble prête à relancer la machine à cash. Baisser les taux, c’est injecter des milliards dans le système, même sans QE officiel. C’est la fameuse pompe à liquidités que les marchés adorent.

On l’a vu en 2008, en 2020… À chaque crise, la Fed imprime, et les actifs flambent. Cette mécanique est redoutablement efficace : quand les taux chutent, les investisseurs cherchent du rendement ailleurs. Résultat : les marchés boursiers, les obligations, mais aussi et surtout les cryptos, en profitent massivement.

C’est simple : plus de cash égale plus de spéculation. Et dans ce contexte, les actifs risqués comme les actions tech ou les cryptos sont les premiers à réagir.

Dans la crypto, le scénario est presque classique : dollar en baisse + liquidités abondantes = Bitcoin qui monte, Ethereum qui suit, et les altcoins qui explosent. Quand la Fed imprime, les marchés spéculent. Et l’histoire montre que les plus gros pumps viennent souvent après ce genre de choc macro.

Et après ? Les scénarios possibles

Si tout se passe bien, on pourrait assister à ce que les économistes appellent un “soft landing” : l’économie ralentit sans crash, les taux baissent, la croissance redémarre… et les marchés en profitent. C’est le scénario idéal.

Mais attention : si le chômage continue de grimper, le risque de récession reste réel. Dans tous les cas, un message est clair : la Fed a changé de ton. Et ça, c’est souvent le signal de départ d’un nouveau bullrun. Alors préparez-vous : la pompe à liquidités est lancée. Et quand l’argent coule à flot, les marchés s’envolent.

Source : U.S. Bureau of Labor Statistics

