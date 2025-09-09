7 000 milliards $ en approche : le carburant du prochain bull run crypto ?

Les fonds monétaires américains ont franchi un nouveau sommet. Selon l’Investment Company Institute, leurs encours dépasse les 7 260 milliards de dollars, après une hausse de plus de 52 milliards en une semaine. C’est un niveau sans précédent. Aujourd’hui, les fonds monétaires offrent encore près de 4,5 % de rendement annuel. Mais la situation pourrait basculer rapidement.

Pourquoi les cryptos pourraient en profiter

Cette masse colossale de liquidités s’est accumulée au fil des crises récentes. D’abord en 2020, quand les investisseurs cherchaient la sécurité pendant la pandémie. Puis en 2022-2023, avec la flambée des taux de la Réserve fédérale qui a dopé les rendements de ces placements.

La Fed devrait abaisser son taux directeur dès sa prochaine réunion. Un mouvement de 25 à 50 points de base est anticipé. En conséquence, les rendements des fonds monétaires risquent fort de reculer.

Pour de nombreux analystes, ce sera le déclic. Quand la rémunération de ces placements sûrs diminuera, une partie des capitaux pourrait être redéployée vers des actifs plus risqués. Les actions bien sûr. Mais aussi les cryptomonnaies.

David Duong, responsable de la recherche institutionnelle chez Coinbase, estime que l’essentiel de ces 7 000 milliards appartient à des investisseurs particuliers. Si le rendement s’effrite, beaucoup chercheront une autre alternative. Et dans un marché où Bitcoin flirte avec les 111 000 $, l’idée d’une nouvelle vague d’afflux n’a rien d’irréaliste.

Une rotation sous conditions

Attention toutefois : ce scénario n’est pas garanti. Les investisseurs ne quitteront les fonds monétaires que si le climat économique est perçu comme porteur. Si les coupes de taux interviennent dans un contexte de récession ou d’incertitude, la prudence l’emportera.

Ces véhicules restent attractifs par leur stabilité et leur liquidité immédiate. Même avec des rendements plus bas, beaucoup pourraient préférer attendre.

This chart is showing that money market funds, basically cash parked in ultra short instruments have swelled to an all time high of $7.4 trillion. We only see buildups like this when investors want yield but don’t want to take on duration or equity risk. It happened after the dot… https://t.co/ZyBJ0c8DPB — EndGame Macro (@onechancefreedm) September 9, 2025

L’analyste EndGame Macro rappelle que ce type d’accumulation de cash s’observe souvent avant une phase difficile. Après l’éclatement de la bulle internet, après la crise financière de 2008 et même en 2020-21, les investisseurs avaient préféré patienter sur les fonds monétaires avant de réallouer.

Les signaux pour Bitcoin et les altcoins

L’ampleur de la décision de la Fed sera déterminant pour le scénario explosif. En réalité si le régulateur joue la carte de la prudence avec une baisse de 25 points de base l’ajustement sera progressif.

En revanche, si la coupe va jusqu’à 50 points, alors on pourrait assister à un reflux massif vers les Treasuries, puis vers les actions et les cryptos. Avec 7 260 millards $ en réserve, l’échelle du transfert importe autant que sa direction.

Pour les cryptomonnaies, si les capitaux sortent en masse des fonds monétaires, Bitcoin sera l’un des premiers bénéficiaires. Son narratif de réserve alternative face à l’endettement américain trouve ici un terrain fertile.

De plus, les altcoins suivront. L’expérience montre que les flux vers BTC déclenchent ensuite des rotations vers Ethereum, Solana et les memecoins. La mécanique pourrait donc relancer tout le marché. Mais dans l’immédiat, la prudence domine. Le XRP, par exemple, recule encore pendant que l’activité on-chain se tasse.

Une bombe à retardement pour le marché

Ces 7 000 milliards $ constituent une réserve explosive. Le moindre ajustement des taux peut transformer ce cash dormant en carburant pour un nouveau cycle haussier. La grande question est de savoir quand et comment cette masse sera réallouée.

Si la Fed agit timidement, le marché restera patient. Mais si le rendement chute brutalement, les flux pourraient s’emballer. Dans ce cas, la crypto serait en première ligne. Et ce stock colossal pourrait bien devenir l’étincelle du prochain bull run.

Source : Investment Company Institute

Pour aller plus loin sur le sujet :