La folie Pump.Fun : un leak de Drake explose ce token à 3 000 %

La saison des memecoins bat son plein, et Pump.Fun sur Solana en est devenu l’épicentre. Avec plus d’un milliard de dollars de volumes, la plateforme attire toutes les excentricités. La dernière en date ? Un clip inédit de Drake utilisé comme levier marketing. Résultat immédiat : le token BAGWORK a bondi de plus de 3 000 %, atteignant un pic de 55 millions $ de capitalisation. Ce qui ressemblait à une opération calibrée a pourtant rapidement viré au chaos.

SUBBD ou le marketing d’influence viral

Ce nouvel épisode démontre une fois de plus, le potentiel d’explosion du memecoin en générale lorsqu’il réussit à devenir virale ne serait-ce qu’un instant. Une capacité de croissance d’autant plus importante dans le domaine de la création de contenu.

Drake nie toute implication mais tant pis

Sur les réseaux, des streamers ont diffusé le morceau comme une exclusivité mondiale. “First time this song is ever played !” hurlait l’un d’entre eux, incitant ses viewers à acheter massivement BAGWORK. L’effet a été fulgurant.

Mais très vite, la réalité a rattrapé la hype. Rolling Stone rapporte que Drake lui-même est intervenu lors d’un live d’Adin Ross, star du streaming Hip Hop. Le rappeur canadien n’a pas mâché ses mots : “Je ne sais même pas qui sont ces gamins”. L’artiste a ainsi balayé toute idée de partenariat ou de campagne de teasing pour son futur album Iceman.

De l’euphorie à la chute

Le désaveu public a eu l’effet d’une douche froide. Le token BAGWORK, monté jusqu’à 0,05 $, a ensuite plongé de 44 % en 24 h, revenant autour de 0,008 $. Sa capitalisation, autrefois de 55 millions $, s’évalue désormais à 8 millions.

L’épisode illustre la volatilité extrême de ces actifs. Un buzz peut suffire à déclencher une ruée, mais le retour de bâton est tout aussi rapide. Pour les traders, la leçon est claire : la liquidité s’évapore dès que le narratif s’effondre.

Des méthodes de promotion controversées

L’équipe derrière BAGWORK n’en est pas à son coup d’essai. Les développeurs multiplient les coups d’éclat pour faire parler d’eux. Selon plusieurs rumeurs, l’un d’eux aurait été arrêté après avoir brandi une bannière “BAGWORK” au-dessus du panneau Hollywood.

La semaine précédente, le duo avait déjà fait irruption lors d’un match des Dodgers, vêtus de t-shirts floqués au nom de leur token Pump.Fun. Ces actions spectaculaires entretiennent le récit, mais posent aussi la question de la légalité et de la crédibilité du projet.

Analyse : un signal d’alerte pour les plus téméraires

Cet épisode démontre une fois de plus, la fragilité de la frontière entre hype virale et escroquerie potentielle dans l’écosystème Pump.Fun. Le fait que des influenceurs utilisent un leak de Drake pour doper un memecoin n’a rien de surprenant.

Mais la réaction rapide de l’artiste démontre le risque réputationnel pour les projets qui basent toute leur stratégie sur le buzz. À court terme, BAGWORK n’a pas les fondamentaux pour soutenir une valorisation élevée. Sa chute rapide confirme que la dynamique n’était que spéculative.

Pump.Fun, théâtre de tous les excès

L’affaire BAGWORK rappelle que Pump.Fun est par essence, un terrain de jeu spéculatif où l’imagination des promoteurs n’a pas de limites. Si certains traders y voient une opportunité de gains rapides, d’autres pointent le risque d’être pris au piège d’un narratif artificiel.

La question reste ouverte : combien de temps ce modèle basé sur la viralité extrême pourra-t-il tenir ? En effet, il ne faut pas être un expert pour savoir que les régulateurs finiront bien par se pencher dessus.

