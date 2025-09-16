ATH sur $PUMP, tendance des stream memecoin : Solana (SOL) revient en force

La blockchain Solana est en pleine forme ces derniers jours. Franchissant progressivement de nombreuses résistances, certaines narratives regagnent en popularité. Faisons le point sur les éléments à surveiller et ce que cela aura comme conséquences pour le secteur.

Solana regagne en force : un ATH à portée de main ?

Ces derniers jours, SOL est en pleine forme. Après le passage des 200 dollars, l’actif évolue dans une belle tendance haussière. L’ATH est actuellement à portée de main après une hausse de 90 % depuis le mois de juin.

Quant aux données on-chain, elles sont très encourageantes. D’après DeFiLlama, Solana a marqué de nouveaux sommets avec une TVL dépassant les 12 milliards de dollars pour la première fois de son histoire.

Retour de PumpFun sur la scène des memecoins : une fin d’année explosive ?

Pour PumpFun, la situation est explosive. Après une baisse autour des 0,002 dollar au mois d’août, et un léger retour sur cette zone avant le début du mois de septembre, le marché amorce désormais un rebond sur cet actif, lui permettant de marquer de nouveaux sommets. Autour des 0,008 dollar, $PUMP se hisse actuellement dans le TOP 50 avec une valorisation qui dépassant les 2,8 milliards de dollars.

Avec la meta des stream memecoins, les volumes de la plateforme remontent progressivement en se rapprochant des niveaux du mois de mai (250 millions de dollars).

À mesure que SOL se rapprochera de ses précédents sommets, la liquidité continuera de se déverser sur les projets de son écosystème, dont PumpFun, qui pourrait pleinement en bénéficier pour revenir sur les niveaux de 2024 dans un scénario optimiste.

ETFs, memecoins, RWA : les tendances à surveiller sur cette blockchain

Les memecoins en tant que tel, malgré les risques, apportent de très belles opportunités. C’est ce contexte que des projets se développent directement sur Solana pour répondre à cette narrative.

Snorter Bot est un très bon exemple. En effet, ce projet propose le premier bot de trading dédié aux memecoins : protection honeypot, MEV bot, accès exclusif à des cryptos, jeton natif $SNORT en prévente pour de nombreux avantages. Avec ce qui se passe, détenir cet actif est une très belle opportunité en fonds de portefeuille.

Les ETFs et les RWA devraient également influencer de manière favorable l’expansion de l’écosystème : la décision de la SEC pour les premiers ETF spot SOL n’est qu’une question de temps, avec une probabilité à hauteur de 95 % pour une réponse positive.

En parallèle, les RWA explosent, notamment dans le TCG Pokemon et les collectibles. Une nouvelle tendance majeure émerge en ce moment même ? Tout cela devrait amener SOL sur de nouveaux sommets dans un futur proche, à condition qu’il n’y ait pas une chute prononcée de BTC et ETH.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.