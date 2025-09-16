PUMP explose de +144 % devant Hyperliquid : début d’un rallye memecoin mémorable ?

Après un lancement raté en juillet, beaucoup voyaient déjà le token PUMP comme un énième memecoin condamné à l’oubli. Mais le marché crypto réserve souvent des surprises. En l’espace d’un mois, le jeton natif de la plateforme Pump.Fun a bondi de +144 %, s’imposant en tête des plus fortes hausses du secteur. Certes, un ralentissement est intervenu ces derniers jours. Mais la dynamique reste intacte et nourrit une question brûlante : assistons-nous aux prémices d’un rallye mémorable pour le PUMP ?

Pump.Fun dépasse Hyperliquid en revenus

Le signal le plus marquant ne vient pas seulement du prix. Désormais la plateforme Pump.Fun dépasse Hyperliquid en termes de revenus quotidiens.

Pump.Fun : 3,12 M$ de revenus journaliers.

Hyperliquid : 3 M$ sur la même période.

C’est un basculement particulièrement symbolique vu les débuts catastrophiques de PUMP. Hyperliquid s’était en effet imposée comme la référence DeFi en matière de revenus, derrière seulement Tether et Circle. Son modèle, centré sur les produits dérivés perpétuels, générait plus de 2,5 M$ par jour et alimentait la croissance du token HYPE via des programmes de rachat.

Or, Pump.Fun vient de lui ravir la 3e place mondiale. Un exploit qui pourrait changer la perception des investisseurs sur la solidité du projet.

Pourquoi le prix du PUMP peut encore grimper

Ce n’est pas seulement une question de revenus. La plateforme Pump.Fun utilise quasiment 100 % de ses recettes pour racheter du PUMP. Autrement dit, plus les revenus augmentent, plus la pression acheteuse sur le token s’intensifie. Pour l’analyste Kaduna, le marché sous-évalue encore PUMP :

Capitalisation de PUMP : 2,8 Md$.

Capitalisation de HYPE : 14,4 Md$.

C’est un écart qui parle de lui-même. Si Pump.Fun maintient son rythme de revenus et continue ses rachats massifs, le jeton continuera inexorablement sa course à la hausse. À cela s’ajoute un facteur encore sous-exploité : le service de streaming de Pump.fun. Encore en phase de lancement, il pourrait à terme, ouvrir de nouveaux relais de croissance.

Les niveaux à surveiller

En ce moment, le jeton PUMP est à environ 30 % de son ATH de 0,01214 $, atteint en juillet. En d’autres termes, son marché est encore en phase de reprise. Par conséquent, il y a encore du potentiel pour la croissance. Cela dit, quelques zones techniques méritent une attention particulière.

Les analystes identifient déjà un premier support clé à 0,008 $. En effet, il s’agit de la zone qui a servi de plancher au cours des dernières semaines. L’actuelle dynamique de reprise devrait se préserver tant que ce niveau tient.

Ensuite, vient la première résistance intermédiaire à 0,010 $. En fait, c’est un seuil psychologique qui correspond à la première barrière que les acheteurs doivent franchir pour relancer une vraie explosion. Bien entendu, le précédent ATH à 0,01214 $ est la résistance majeure. Un franchissement clair et confirmé au-dessus de ce niveau enverrait un signal fort, ouvrant potentiellement la voie à de nouveaux sommets.

Une rivalité qui structure le marché

La rivalité avec Hyperliquid est un élément structurant clé du nouveau paradigme. En réalité, ce duel entre deux plateformes à la frontière entre DeFi et memecoins va bien au-delà des chiffres. Il incarne aussi deux approches :

Hyperliquid : institutionnelle, centrée sur les dérivés, avec une audience plus professionnelle.

Pump.Fun : communautaire, plus “degen”, et désormais portée par une stratégie agressive de buybacks.

Cette confrontation illustre parfaitement la recomposition actuelle du secteur, où les frontières entre finance sérieuse et meme culture s’effacent. D’ailleurs, dans le sillage de Pump.fun, des memecoin comme Wepe affichent fièrement leur potentiel x100. Des signaux d’autant plus exacerbés que l’indice de l’altcoin saison affiche aujourd’hui 71/100.

En outre, la réglementation finira probablement par rendre l’investissement sur les principales crypto plus rigide. Le cas échéant, les alternatives comme Wepe qui se positionne sur un narratif aussi stratégiques en verront probablement leur explosivité décuplée.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Alors : feu de paille ou début du PUMP-AGE ?

Avec des revenus supérieurs à Hyperliquid et une stratégie de rachat systématique, le projet combine des arguments techniques et narratifs puissants. Bien sûr, la volatilité reste forte et le risque de correction brutale demeure.

Mais pour l’instant, les chiffres sont là : Pump.Fun s’impose comme un acteur sérieux dans l’univers des memecoins. Si la tendance se poursuit, ce +144 % pourrait n’être que le prélude d’un rallye encore plus spectaculaire.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : DeFiLlama

