+2000% pour Eightco, +52 % pour WLD, le pari Worldcoin enflamme Wall Street

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Septembre 9, 2025

Vous ne connaissiez sans doute pas Eightco hier… et pourtant, en une journée, cette petite société cotée au Nasdaq est devenue la star de Wall Street. Son action a grimpé de plus de +2000 %, avec même un pic à +5600 % en intraday, avant de se stabiliser. Le secret de cette envolée est une annonce choc : Eightco a levé 250 millions de dollars pour acheter massivement du Worldcoin (WLD), la crypto lancée par Sam Altman. À cela s’ajoute un investissement de 20 millions de BitMine Immersion Technologies. Et dans la foulé, l’annonce de l’entreprise a fait envolé le WLD, retour sur un pari de wall street encore inédit.

Worldcoin s’envole aussi : +52 % en 24 h

Forcément, la réaction du marché crypto ne s’est pas fait attendre. Le token Worldcoin (WLD) a bondi de plus de +50 % en une seule journée, passant au-dessus des 1,90 $, et atteignant une capitalisation estimée à près de 3,7 milliards de dollars.

Pour les investisseurs, ce coup de projecteur change la donne. Jusque-là, Worldcoin était un projet controversé, connu surtout pour ses scans d’iris. Mais le fait qu’une entreprise cotée en bourse mise sa trésorerie dessus lui donne une légitimité nouvelle. Résultat : traders et fonds spéculatifs se sont engouffrés dans la brèche, le volume de trading a augmenter de 274% en 24 heures,

Eightco et Dan Ives, la caution Wall Street

Derrière cette opération, un autre nom a fait parler du deal : Dan Ives. Cet analyste star de Wedbush Securities, régulièrement cité dans les médias financiers, a été nommé président du conseil d’administration d’Eightco.

Avec lui, Eightco n’apparaît plus comme une petite boîte en quête de buzz, mais comme une société qui veut jouer dans la cour des grands. Sa présence rassure les investisseurs, tout en donnant une touche très « Wall Street » à un pari qui aurait pu sembler trop risqué.

Worldcoin : l’utopie de Sam Altman

Derrière ce token qui fait trembler Wall Street se cache une idée futuriste : créer une identité numérique mondiale grâce à des scans d’iris. Avec son “Orb”, Worldcoin promet une preuve d’humanité à l’heure de l’intelligence artificielle, où il devient de plus en plus difficile de distinguer un humain d’un bot.

Ce projet, lancé par Sam Altman (PDG d’OpenAI), veut offrir un passeport numérique universel et distribuer des tokens aux personnes qui s’y inscrivent. Un projet qui séduit certains investisseurs, car elle lie deux tendances fortes : crypto et intelligence artificielle.

Entre innovation et polémique

Mais attention, tout n’est pas rose. Worldcoin est aussi l’un des projets les plus critiqués de l’écosystème. Plusieurs pays européens, dont l’Espagne et la France, ont ouvert des enquêtes sur l’usage des données biométriques. Le principe même de scanner des yeux en échange de tokens inquiète : les utilisateurs « vendent » en réalité leurs données biométriques, que OpenAI stocke et analyse.

Le projet a aussi été vivement critiqué pour avoir installé ses ‘stations’ de scan d’iris dans des pays pauvres. Accusé de profiter de la vulnérabilité et du manque d’information des populations locales.

On se retrouve donc face à un paradoxe, d’un côté, une vision futuriste et révolutionnaire. De l’autre, un risque énorme en matière de vie privée et de régulation. Le pari d’Eightco est peut-être visionnaire, mais il reste hautement spéculatif.

En quelques heures, Eightco est passée du statut d’inconnue à celui de star de Wall Street. En misant tout sur Worldcoin, elle a déclenché une flambée boursière et fait bondir le token de Sam Altman. Mais derrière l’euphorie, une question reste en suspens : s’agit-il d’un coup de génie durable, ou d’une bulle prête à éclater ?

Source : Yahoo, CoinMarketCap

