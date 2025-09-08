Les whales se ruent sur PUMP : le token retrouve son niveau d’ICO

Le token PUMP, natif de la plateforme Pump.fun, a repris des couleurs. Après des semaines de doutes, il s’échange désormais à 0,0048 $, soit quasiment son prix d’ICO fixé à 0,005 $. Ce rebond marque une progression de 110 % depuis les récents creux locaux, un signal qui n’est pas passé inaperçu chez les investisseurs les plus lourds.

Un retour inattendu au prix d’origine : les baleines reprennent position

Les whales observent PUMP de près, à la fois sur le marché spot et sur Hyperliquid. Malgré une majorité de positions Short, plus de 51 % des gros portefeuilles, restent bearish (baissiers). D’ailleurs, certains acteurs commencent à changer de stratégie. L’un d’eux a ouvert jusqu’à 6,3 M$ de positions longues à effet de levier, misant sur un retournement narratif.

Ce positionnement crée un contraste fort. D’un côté, PUMP reste l’un des actifs de la plateforme qui compte le plus de positions Short. Mais dans le même temps, il attire désormais des paris offensifs. Autrement dit, une partie des gros joueurs croit à un potentiel de rattrapage.

Pump.fun soutient son token

Ce regain d’intérêt n’est pas dû au hasard. Pump.fun lui-même a renforcé la demande en rachetant plus de 5,84 % de l’offre en circulation. La plateforme utilise ses revenus quotidiens pour soutenir le prix et compenser les créateurs. Cette stratégie de buybacks réduit l’offre disponible et renforce mécaniquement la pression haussière.

La stratégie de Pump.fun semble porter ses fruits. En effet, après un creux à 500 000 $ de frais journaliers, la plateforme génère désormais 5,7 M$ par jour. Un niveau inédit depuis février. Avec une capitalisation de PUMP proche de 4 milliards $, certains analystes estiment que le jeton reste sous-évalué, surtout si le rythme des rachats se maintient.

Parallèlement, le memecoin Wepe continue de se faire remarquer. Plus de la moitié de son offre a déjà été brûlée, renforçant sa rareté. De plus, son écosystème mêlant staking + NFT utilitaires attire une communauté de plus en plus active. D’ailleurs, un paramètre particulier permet à Wepe de garantir sa place dans les starting block des memecoin x100 de la prochaine altsaison.

ICO éclair et scepticisme initial

Lors de son lancement, PUMP avait frappé fort : 500 M$ levés en seulement 12 minutes. Mais la suite avait refroidi l’enthousiasme. L’activité de Pump.fun ralentit et le token, rapidement revendu. Beaucoup le voyaient déjà rejoindre la longue liste des ICO sans lendemain.

Depuis, la tendance s’est inversée. La plateforme affiche entre 16 000 et 24 000 lancements de tokens par jour. Une dynamique notamment soutenue par Project Ascend, qui a multiplié par dix les récompenses pour les créateurs. Malgré tout, une grande partie de ces nouveaux projets reste dominée par quelques wallets automatisés, avec un risque persistant de rug pulls.

PUMP à la croisée des chemins

Le retour au niveau d’ICO est un signal psychologique fort. Mais la trajectoire future reste incertaine. La concentration des shorts sur Hyperliquid traduit une méfiance durable. En parallèle, les rachats de Pump.fun et l’appétit de certaines whales pourraient déclencher une short squeeze capable de propulser le prix au-delà de ses résistances actuelles.

PUMP se situe dans une zone charnière. S’il parvient à maintenir la confiance et à capitaliser sur la hausse des frais de plateforme, il pourrait redevenir l’un des tokens les plus explosifs de l’écosystème Solana. À l’inverse, une nouvelle vague de ventes massives montrerait que le marché n’est pas encore prêt à croire au narratif.

