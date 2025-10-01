Prix du XRP : la bataille des 3 $ s’intensifie, les bulls tiennent la ligne

Coincé sous la barre symbolique des 3 $, le jeton de Ripple joue gros. Chaque tentative de reprise se heurte à une résistance féroce, et les traders retiennent leur souffle. Une cassure nette sous les supports actuels pourrait ouvrir la voie à une chute brutale. Mais dans le même temps, le support critique est défendu avec acharnement alors que le test ultime s’annonce pour les bulls.

Un seuil psychologique sous haute surveillance

Le XRP revient sur le devant de la scène. Après plusieurs semaines de consolidation, le jeton de Ripple affiche un regain de dynamisme. À 2,94 $, il gagne plus de 4 % en 24 heures et voit son volume quotidien bondir de 37 %. Avec une capitalisation dépassant 176 milliards $, l’actif reste solidement installé à la troisième place du marché.

Ce rebond n’est pas anodin. Les traders observent de près la zone des 3 $, seuil psychologique qui agit comme une barrière symbolique et technique. Sa conquête ou son rejet pourrait définir la trajectoire des prochaines semaines.

Les signaux techniques se renforcent

Les analyses convergent : le XRP a tenu bon sur une zone de support clé. Pour Ali Martinez, ce comportement suggère une préparation à un mouvement haussier. Son scénario cible une reprise dans la zone 3,00 – 3,15 $, un couloir déjà testé avec succès par le passé.

L’indicateur RSI, autour de 51, confirme cette lecture. Il se situe en zone neutre, loin de la surchauffe. Cela laisse de la place pour un regain de volatilité, potentiellement à la hausse si les acheteurs accentuent la pression. En clair : le terrain technique est prêt pour un breakout. Mais encore faut-il que les volumes se maintiennent.

Les zones à surveiller

Pour les heures à venir, la situation du XRP se résume à quelques niveaux clés. D’abord, la zone des 3 $. C’est la barrière psychologique et technique que tout le monde observe. Si les acheteurs parviennent à la franchir, le marché pourrait rapidement viser 3,15 $. Au-delà, les résistances suivantes se trouvent entre 3,30 et 3,50 $, un couloir chargé en ordres de vente.

Mais attention. Le danger se situe sous les 2,80 $. Une cassure nette de ce support enverrait un signal négatif. Le prix pourrait alors glisser vers 2,60 $, soutenu par la moyenne mobile à 100 jours. Et si la pression vendeuse persiste, un test plus bas n’est pas à exclure.

En résumé, le XRP joue entre deux extrêmes. Les bulls ont besoin d’un passage clair au-dessus de 3 $ pour relancer la dynamique. Les bears, eux, guettent une faiblesse sous 2,80 $ pour reprendre l’avantage. Tout se jouera donc dans cet étroit champ de bataille.

Le rôle du marché global

En somme, le regain d’optimisme sur le marché crypto soutient la progression du XRP. Le Bitcoin, récemment repassé au-dessus de 118 000 $, donne le ton. L’appétit pour le risque revient et entraîne avec lui les grandes capitalisations.

Si cette dynamique persiste, le XRP pourrait profiter d’un effet d’entraînement. À l’inverse, tout signe de faiblesse macro ou un retour de l’aversion au risque pourrait fragiliser le seuil des 3 $.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

