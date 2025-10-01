Ripple en remaniement : David Schwartz se retire, la SEC dégage la voie pour les ETF XRP

C’est une page qui se tourne pour Ripple. David Schwartz, figure historique et architecte du XRP Ledger, a annoncé sa retraite. Selon l’annonce, le directeur technique de Ripple s’en ira à la fin de l’année. Entré chez Ripple en 2011 comme cryptographe, il était devenu CTO en 2018. Son rôle dans le développement et la structuration de l’écosystème XRP est incontestable. Une annonce qui intervient à quelques jours du verdict de la SEC qui pourrait faire exploser XRP.

Un départ symbolique après 13 ans chez Ripple

Dans un message publié sur X, Schwartz a expliqué vouloir passer plus de temps avec sa famille et revenir à ses passions personnelles. Il restera toutefois impliqué, conservant le titre de CTO émérite et un siège au conseil d’administration de Ripple.

Une manière de tourner la page sans rompre le lien avec la communauté. Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, a salué un « véritable OG de la crypto », soulignant l’héritage laissé par celui qui a façonné l’architecture du XRP Ledger.

The smartest (and maybe the funniest) person I know. A true OG in crypto with the conviction and vision to see what others couldn’t – you are a legend. Thank you David for everything you’ve done for the industry, for Ripple and for the XRP Ledger. We are all forever grateful…… https://t.co/tt4uX4JlkV — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) September 30, 2025

Un relais déjà assuré

Il n’y aura pas de vide technique. En effet, Ripple Labs a confirmé que Dennis Jarosch, actuellement vice-président senior du département ingénierie, prendrait la tête de l’équipe. Cette transition témoigne d’une volonté de continuité et de stabilité.

Le timing de cette annonce n’est pas anodin. Elle intervient alors que Ripple consolide sa place de quatrième plus grande crypto par capitalisation, avec environ 172 milliards de dollars de valorisation. La société, active aux États-Unis comme à l’international, continue de jouer un rôle clé notamment avec ses contributions politiques via le PAC Fairshake.

La SEC change les règles du jeu

En parallèle, une autre nouvelle agite l’écosystème XRP. La SEC a officiellement demandé aux émetteurs d’ETF adossés à des cryptos comme ADA, DOGE, LTC, SOL et XRP de retirer leurs demandes de formulaires 19b-4. La raison ? L’adoption des Generic Listing Standards (GLS), approuvées le 17 septembre.

Ces nouvelles normes simplifient radicalement le processus. Il n’y a désormais plus besoin de passer par une procédure lourde pour obtenir l’examen du régulateur. Concrètement, les ETF spot XRP pourraient désormais être lancés beaucoup plus rapidement, et même de façon simultanée avec d’autres cryptos.

Selon l’analyste Eric Balchunas de Bloomberg, « les chances d’une approbation sont désormais de 100 % ». Les derniers freins procéduraux sautent, et seuls les S-1 restent en attente du feu vert formel.

Vers un lancement groupé d’ETF XRP

Le calendrier s’accélère. Si la logique est respectée, sept ETF XRP spot pourraient être lancés en ce début octobre 2025. Grayscale, 21Shares, Bitwise, CoinShares, WisdomTree, Franklin Templeton et Canary Capital sont déjà alignés sur la ligne de départ.

Un lancement groupé limiterait l’avantage du « premier arrivé » et mettrait tous les acteurs sur un pied d’égalité. Cela constituerait une première dans l’histoire des ETF crypto aux États-Unis.

La grande inconnue reste BlackRock. Le géant n’a pas communiqué sur un éventuel iShares XRP Trust, mais pourrait surprendre en entrant directement dans la course. Quand on connaît l’impact de ses ETF Bitcoin et Ethereum, respectivement 60,8 milliards $ et 13,1 milliards $ d’entrées nettes, l’effet sur XRP pourrait être considérable.

Quel impact pour XRP ?

Le cours du XRP a brièvement réagi à l’annonce du départ de David Schwartz, oscillant autour de 2,94 $. Mais c’est bien la perspective des ETF qui pourrait bouleverser la dynamique. Avec un encours total déjà solide et une « armée XRP » très active, l’arrivée de produits institutionnels pourrait débloquer de nouveaux flux massifs.

La clé résidera dans la capacité des acheteurs à transformer cette attente en élan haussier. Tant que le support des 2,70 $ tient, le scénario d’un rebond reste valide. Mais une cassure sous ce seuil exposerait le marché à une correction plus sévère.

Peut-être la pièce manquante du puzzle XRP

Le départ de David Schwartz marque la fin d’une époque, mais la relève semble assurée. En parallèle, la SEC a ouvert la voie à une adoption institutionnelle de masse pour XRP, en simplifiant les règles d’accès aux ETF.

Deux événements qui se croisent et redessinent l’avenir : un remaniement interne symbolique et une ouverture externe décisive. Pour les investisseurs, le message est clair : XRP entre dans une nouvelle phase de son histoire, entre héritage et opportunités inédites.

Source : David Schwartz

