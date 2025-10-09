BTC $121,884.35 -0.92%
LIVE : prédiction XRP, BNB, rebond des memecoins, BTC à 130K…

Le marché crypto temporise après un début octobre particulièrement explosif. Ethereum tente de se maintenir au-delà des 4 400 dollars pendant que le roi des cryptomonnaies constitue un support autour des 120 000 dollars. Une situation intéressante en raison d’une liquidité qui se déplace progressivement sur d’autres projets.

La binance smart chain est au coeur de l’attention, donnant le sentiment d’un 2021-bis avec les débuts de la DeFi. Le BNB dépasse les 1 300 dollars, CAKE est de retour à 4 dollars et les memecoins n’ont jamais été aussi présents qu’à ce jour sur la blockchain, ce qui engendre toutefois de nombreuses dérives : pump and dump, arnaques en tout genre et bien plus encore. En conséquent, cela extrait la liquidité de blockchains concurrentes comme Solana, cette dernière voyant le SOL qui peine à rebondir.

En parallèle, XRP fut récemment dépassé par le BNB. Oscillant autour des 2,80 dollars, le cours peine désormais à se maintenir à plus de 3 dollars, rendant impossible l’appui sur le pivot pour chercher de nouveaux sommets. Pendant que le marché s’attend à bitcoin autour des 130 000 dollars d’ici les prochaines semaines, certains altcoins évoluent à demi-teinte, bien que la tendance de fonds soit haussière.

