Nouvel ATH BTC : Voici les 3 graphiques que surveillent les bulls cette semaine

Le Bitcoin a signé un nouveau record hebdomadaire à 123 500 $, confirmant son entrée dans une phase de découverte de prix. Le marché semble plus solide que jamais, mais les traders savent qu’à ce stade, chaque détail compte. Trois indicateurs techniques retiennent particulièrement l’attention cette semaine. Ensemble, ils pourraient décider si le BTC poursuit sa route vers de nouveaux sommets ou s’il amorce une pause salutaire.

Elan structurel : la zone 123 000 $ appartient au bulls

Compte tenu des enjeux de cette nouvelle hausse, la structure de l’élan est un élément auquel les analystes prêtent une attention toute particulière. Ainsi pour Axel Adler Jr, le BTC est résolument engagé dans un canal haussier de 21 jours et dont la borne supérieure se trouve autour de 125 200 $.

D’ailleurs, l’indicateur “Bitcoin Composite Index” affiche actuellement +0,85, un niveau élevé traduisant une domination claire des acheteurs. En d’autres termes, les bulls gardent le contrôle des flux, même en phase de consolidation.

Autour du sommet historique des 125 800 $, les batailles de liquidité s’intensifient. Mais tant que le Bitcoin reste au-dessus de 122 000 $, la structure demeure haussière. Une cassure sous ce seuil, en revanche, signalerait une perte de souffle temporaire.

Flux de contrats à terme : la pression haussière reste palpable

Deuxième graphique scruté par les traders : le Futures Flow Index. Cet indicateur, aujourd’hui à 96 %, montre que les positions ouvertes sur les contrats à terme continuent de soutenir le prix.

Le BTC s’échange toujours bien au-dessus de sa juste valeur sur 30 jours, estimée à 117 500 $. Ce décalage confirme une surchauffe haussière, souvent suivie de phases de respiration. C’est probablement l’une des raisons du repli vers 123 000 $ à la suite de l’ATH.

Mais pour l’instant, rien ne laisse penser à un désengagement massif. Au contraire, les données en provenance des marchés dérivés suggèrent que les investisseurs institutionnels maintiennent leurs positions longues. Un léger repli vers la zone des 118 500 à 120 000 $ permettrait d’ailleurs de “purger” les excès de levier sans briser la tendance de fond.

Profitabilité on-chain : les acheteurs restent en contrôle

Le troisième indicateur, plus fondamental, vient de la blockchain elle-même. Le Profit/Loss Block Score affiche une lecture maximale de +3, signifiant que la majorité des détenteurs sont actuellement en profit. Un cas typique de Buy The Dip qui voit les acheteurs se ruer à chaque creux.

Dans le même temps, le ratio MVRV des détenteurs à court terme se rapproche du niveau +1 dans la zone de prix à 133 000 $. Or celle-ci représente bien souvent une résistance psychologique au niveau de laquelle les prises de bénéfices peuvent se multiplier.

Tant que la profitabilité reste dans le 90e percentile, les flux d’achat dominent. Mais un affaiblissement de cette métrique pourrait annoncer une phase de fatigue haussière.

Deux scénarios possibles pour la suite

Le marché se divise entre deux lectures. La première : une consolidation haussière entre 122 000 $ et 124 000 $, où le Bitcoin bâtirait une base solide avant d’étendre sa découverte de prix.

La seconde : une recherche de liquidité plus profonde vers les 118 000 $, correspondant aux moyennes mobiles exponentielles 50, 100 et 200 jours sur le graphique 4H.

Dans les deux cas, la tendance générale reste structurellement positive. Tant que le BTC défend la zone des 118 000 $, les acheteurs gardent la main.

Un marché sous contrôle sur une pente glissante

Le récent ATH BTC confirme que les bulls sont toujours aux commandes. Cependant, la configuration actuelle exige de la prudence.

Les indicateurs pointent vers un optimisme maîtrisé, mais aussi des zones de surchauffe à court terme. Si la consolidation reste ordonnée, le Bitcoin pourrait reprendre sa marche vers les 130 000 $, voire plus.

À l’inverse, une perte d’élan sous les 118 000 $ remettrait en jeu la stabilité du rallye. En clair : les acheteurs dominent, mais la partie se joue désormais au millimètre près.

Source : Axel Adler Jr.

