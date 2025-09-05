BTC $112,669.95 1.68%
ETH $4,401.66 0.31%
SOL $206.67 -0.55%
PEPE $0.0000096 0.57%
SHIB $0.000012 0.71%
DOGE $0.21 0.72%
XRP $2.84 0.00%
Cryptonews Actualités Ethereum

LIVE : meilleurs altcoins bullrun 2025, actu bitcoin et ethereum, prédictions de prix

Auteur
Jürgen Hoffmann
Auteur
Jürgen Hoffmann
Voir le profil de l'auteur
Dernière Mise à Jour: 

Léger rebond sur l’ensemble du marché crypto ce vendredi 5 septembre. Bitcoin dépasse les 112 000 avec une hausse qui est proche des 2 %. Quant à ethereum, il se rapproche progressivement des 4 500 dollars, bien qu’il n’y soit pas encore. Du côté des altcoins, le vert est également au rendez-vous, mais cela n’efface pas les pertes de la récente chute des derniers jours.

Pendant ce temps, certains gouvernements continuent de s’attaquer aux cryptos. Par exemple, le Trésor britannique a déposé un projet d’amendement portant sur la LCB-FT. L’objectif ? Des exigences plus strictes pour l’industrie crypto.

En parallèle, de l’autre côté du globe, Strategy répond à l’ensemble des critères pour entrer au S&P500. L’entreprise, marquant une plus-value latente de 14 milliards de dollars, pourrait fortement bénéficier à l’indice phare des États-Unis.

À nos côtés, suivez en direct l’actualité du marché crypto : évolutions sur bitcoin et ethereum, prédictions d’altcoins, état du bullrun actuel : beaucoup de sujets seront abordés sur l’ensemble de la journée, restez connectés pour ne rien louper sur l’industrie Web 3.

Sur le même sujet :

Logo

Pourquoi nous faire confiance

2M+

Visiteurs Mensuels du Monde Entier

250+

Guides et Articles

8

Années sur le Marché

70

Notre Equipe de Rédacteurs
editors
+ 66 plus
Liste d'auteurs

Les meilleures ICO crypto

Découvrez les meilleures préventes crypto du moment

Cryptos en tendance

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,071,767,955,788
2.64
Cryptos en tendance
Dans l'article
Bitcoin
BTC
$112,670
1.68 %
Bitcoin
Ethereum
ETH
$4,402
0.31 %
Ethereum

Plus d'articles

Communiqués de Presse
L’altseason arrive bientôt ? Snorter (SNORT) détecte les cassures de prix avant les baleines
Cryptonews
2025-09-04 20:47:44
Actualités Altcoin
XRP vers un nouveau Bull Run ? Un transfert de 706 M$ déclenche les paris sur 4,50 $
Ronan Gaillard
Ronan Gaillard
2025-09-04 19:30:00
Jürgen Hoffmann
Lire la suite
Crypto News in numbers
editors
Liste d'auteurs + 66 plus
2M+
Visiteurs Mensuels du Monde Entier
250+
Guides et Articles
8
Années sur le Marché
70
Notre Equipe de Rédacteurs