LIVE : meilleurs altcoins bullrun 2025, actu bitcoin et ethereum, prédictions de prix

Léger rebond sur l’ensemble du marché crypto ce vendredi 5 septembre. Bitcoin dépasse les 112 000 avec une hausse qui est proche des 2 %. Quant à ethereum, il se rapproche progressivement des 4 500 dollars, bien qu’il n’y soit pas encore. Du côté des altcoins, le vert est également au rendez-vous, mais cela n’efface pas les pertes de la récente chute des derniers jours.

Pendant ce temps, certains gouvernements continuent de s’attaquer aux cryptos. Par exemple, le Trésor britannique a déposé un projet d’amendement portant sur la LCB-FT. L’objectif ? Des exigences plus strictes pour l’industrie crypto.

En parallèle, de l’autre côté du globe, Strategy répond à l’ensemble des critères pour entrer au S&P500. L’entreprise, marquant une plus-value latente de 14 milliards de dollars, pourrait fortement bénéficier à l’indice phare des États-Unis.

À nos côtés, suivez en direct l’actualité du marché crypto : évolutions sur bitcoin et ethereum, prédictions d’altcoins, état du bullrun actuel : beaucoup de sujets seront abordés sur l’ensemble de la journée, restez connectés pour ne rien louper sur l’industrie Web 3.

Sur le même sujet :