LIVE : Baisse des taux, FED, réglementation Ripple, prédiction XRP, analyse altcoins

Jürgen Hoffmann
Jürgen Hoffmann
Le FOMC s’approche à toute vitesse. Se tenant à la mi-septembre, la FED aura un rôle crucial dans la direction que les marchés financiers prendront. En déterminant s’il doit y avoir, ou non, une baisse des taux à minima de 0,25 bps, cela déterminera l’action des marchés traditionnels et des cryptomonnaies pour les prochaines semaines.

Le consensus table à 97 % sur sur une baisse de 0,25 bps. Avec les sous-entendus réalisés par Jerome Powell en août dernier, et les récentes déclarations de certains gouverneurs, l’ombre se lève progressivement.

Pendant ce temps, la FED va tenir une conférence sur les Real-World Assets, un contexte idéal pour s’emparer des enjeux en la matière. La semaine dernière, les dirigeants de Ripple et Chainlink ont rencontré des membres de la banque centrale des États-Unis. Signal positif pour le marché crypto ?

En parallèle, le marché crypto ouvre dans le rouge durant la session européenne. Simple replis avec un rebond ce week-end ? Dans le cadre de notre couverture en temps réel du marché, découvrez nos perspectives sur l’évolution du XRP, les dernières nouvelles de Ripple, et les annonces majeures pour le reste de l’industrie.

