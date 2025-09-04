Shiba Inu brûle 200 000 % de tokens en 24h : explosion imminente ?

Shiba Inu vient de réaliser l’impensable : un burn de 200 000 % en seulement 24 heures. Plus de 4,5 millions de SHIB brûlés, un record qui secoue la communauté. Pourtant, le prix recule et l’actif sort même du top 30 crypto. Alors, simple illusion comptable ou déclencheur d’une véritable explosion haussière ?

Un burn record qui intrigue le marché

Shiba Inu surprend une nouvelle fois avec une hausse fulgurante de son burn rate. En seulement 24 heures, plus de 4,5 millions de tokens SHIB ont été détruits, soit une progression de 200 000 %. Les tokens envoyés vers une adresse nulle n’ont qu’une valeur dérisoire en dollars. Pourtant, cette dynamique réduit progressivement l’offre disponible.

Depuis le lancement du programme, près de 410,75 trillions de SHIB ont déjà été brûlés. Il reste encore 584,68 trillions en circulation, un stock colossal qui explique la pression persistante sur le prix.

Une performance de prix en retrait

Malgré ce burn massif, Shiba Inu peine à convaincre les marchés. Le jeton a reculé de 3 % sur la semaine, tombant à 0,00001223. Il a même perdu sa place dans le top 30 des cryptos par capitalisation.

Ce paradoxe illustre la difficulté des memecoins : brûler de l’offre ne suffit pas si la demande stagne. Pour espérer une véritable relance, il faudrait un regain d’intérêt massif ou des catalyseurs macro favorables.

Des signaux contradictoires

Les indicateurs on-chain confirment une tendance prudente. Les transactions quotidiennes sur Shibarium, la solution de scaling de l’écosystème, sont tombées à des plus bas mensuels. La participation des utilisateurs s’essouffle.

Dans le même temps, les flux nets vers les exchanges sont majoritairement positifs. Autrement dit, les détenteurs déplacent leurs SHIB vers des plateformes centralisées. Cela suggère une volonté de vendre à court terme. La pression vendeuse reste donc élevée.

Un intérêt en berne, mais peut-être un signe haussier

Selon Google Trends, l’intérêt pour Shiba Inu est très inférieur aux pics de 2021 et même à celui de mars 2024. De prime abord, cela peut sembler baissier. Mais l’histoire montre que l’explosion de recherches survient souvent après que le prix a déjà grimpé.

Un faible niveau d’attention pourrait donc offrir une marge de progression supplémentaire, si une nouvelle vague de capitaux afflue. Plusieurs théories s’affrontent. Certains analystes imaginent un retour vers 0,00023 $, soit un potentiel x17. D’autres estiment qu’une cassure des supports actuels entraînerait une correction prolongée.

Following this bullish $SHIB pattern from long rn.



This symmetrical triangle pattern is about to breakout in this short squeeze.



No altcoin can make you rich than memecoin like shib can.



Keep watching pic.twitter.com/rC0AzJ91kb — Mark.eth🥷 (@MarkETHreal) September 3, 2025

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : Shib Supply

