Bitcoin à 110 000 $ : le marché échappe au « September Slump » pour l’instant

Septembre incarne souvent le mois le plus faible pour le bitcoin. Pourtant l’actif résiste étonnamment, et reste au-dessus de 110 000$ malgré une correction de plus de 10 % fin août. Certains y voient le retour du fameux « September Slump ». D’autres envisagent un possible rebond soutenu par une dynamique technique favorable et les potentielles baisses des taux de la Fed. Ce mois charnière sera-t-il un catalyseur haussier pour la fin d’année ?

Pour comprendre, il faut regarder les chiffres historiques : neuf des 14 derniers mois de septembre ont été rouges pour le bitcoin. Les pertes varient de -3,8 % à -12 %.

Mais le bitcoin n’affiche pas de baisse monumentale. Début septembre, il grimpe de 2,9 % à 111 400$, conserve plus ou moins ses gains, et il évolue aujourd’hui à 110 700$. Et ce, malgré des volumes minces.

Cette année, le slump traditionnel semble s’affaiblir, possiblement en faveur d’un marché plus mature et soutenu. Le slump de septembre est une légende tenace, mais en 2025, le bitcoin esquive pour l’instant cette malédiction.

Un rebond maîtrisé autour de 110 000 $

Le bitcoin reste doucement au-dessus des 110 000$, après avoir atteint 112 500$ mercredi soir. Dans tous les cas, on observe une récupération technique : le jeton casse une ligne de tendance baissière de deux semaines et recouvre la barre psychologique des 110 000$.

Malgré quelques prises de bénéfice, les long-term holders restent confiants. Le rebond est solide, et symptomatique d’un marché plus résilient qu’en 2024.

Car ce rebond s’inscrit aussi dans un environnement macro plus favorable à la crypto. On observe quelques catalyseurs clés, notamment le rapport emploi US qui reste attendu. Il pourrait renforcer les espoirs d’une baisse des taux de la Fed et déclencher une nouvelle phase haussière. De la même manière, la mise en Bourse attendue d’IPO Figure Technologies (environ 4,13 Md$) est vue comme un signe de maturité du secteur.

Vers une consolidation ou l’aube d’un nouveau bull run ?

Plusieurs scénarios se détachent. Le scénario haussier, d’abord : si le bitcoin surmonte les résistances de 112 000 – 114 000$, le chemin vers un nouveau bull run, et donc un potentiel ATH 2025, serait dégagé. Mais la saisonnalité n’est pas encore morte et une consolidation entre 104 000 et 110 000 $ reste plus que plausible. L’issue se jouera sur un fil, celui de la politique monétaire américaine et de l’appétit des institutionnels.

Il convient de surveiller les seuils techniques clés et les annonces macro. Ni euphorie, ni panique, juste un moment de forte décision. Chaque mois de septembre a ses fantômes, mais le bitcoin a déjà montré qu’il pouvait défier les statistiques.

