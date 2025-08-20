Chute des cryptos, liquidations sur BTC et ETH : comment protéger son capital d’un bearmarket ?

La conservation du capital est un aspect primordial sur les marchés financiers. Après avoir enregistré des gains intéressants, il est parfois complexe de maintenir les acquis. Face à la chute du marché crypto, en conséquence des données macro publiées la semaine dernière aux USA, de quelle manière faut-il réagir ? Faisons le point sur le sujet.

Conserver ses avoirs face aux hacks grâce à Best Wallet

Avec l’adoption des cryptomonnaies, les solutions centralisées explosent sur le marché. Il n’y a jamais eu autant d’institutionnels et de plateformes d’échange qui proposent la conservation de vos actifs. Toutefois, avant même la protection de son capital en terme de valeur, la sécurité est primordiale.

Pour cela, en conservant l’essence même des cryptomonnaies, un portefeuille non-custodial est indispensable. Autrefois, Metamask et Trust Wallet étaient les seules solutions. Cependant, de bien meilleurs choix s’offrent à nous comme Rabby Wallet ou Best Wallet. Ce dernier connaît une explosion depuis la fin d’année 2024.

En prévente avec le jeton $BEST, ce portefeuille se distingue de la concurrence pour de multiples raisons : launchpad intégré nativement, airdrops en crypto pour les détenteurs de l’actif natif de Best Wallet, plus de 60 blockchains compatibles, rendements en staking et bien plus encore. Avec l’intégration du PIN, de la biométrie et du 2FA, conserver vos actifs sereinement n’est plus un espoir mais une réalité.

Déterminer les supports et les changements de tendance sur les cryptos

Outre la sécurité, qu’en est-il de la valeur de votre portefeuille dans le temps ? Résiste-t-il aux turbulences du marché ? Pour faire face à la volatilité et aux changements de tendances, s’armer de graphiques et d’une bonne lecture du cours est indispensable de nos jours.

Pour bitcoin, la situation est plutôt simple. Le cours construit actuellement un support autour des 112 000 dollars, une zone qui a opéré en tant que résistance en mai et juin dernier. Une chute sous cette zone mettra potentiellement un terme à la tendance 3D, ce qui ouvrira la voie aux 98 000 dollars.

Pour ethereum, l’analyse peut prendre la même forme. Franchissant une résistance, le cours tend à construire un support autour des 4 000 dollars. Une perte de cette zone ouvrira la voie aux 3 350 dollars. C’est maintenant qu’ethereum doit réagir et rebondir pour retourner sur ses précédents sommets.

Globalement, une simple analyse des supports permet de déterminer les moments à partir duquel la tendance peut se renverser en votre défaveur. Cela est idéal pour construire un plan, déterminer des zones de ventes pour éviter une exposition à une longue tendance baissière ou, au contraire, relever les moments où il y a des opportunités d’achat.

Faire preuve de patience face aux données macroéconomiques

La semaine dernière, tel qu’évoqué en introduction, un catalyseur baissier a pris place sur les marchés. Les données portant sur le PPI aux États-Unis (Producer Price Index) étaient supérieures aux attentes de 0,8 %.

Cela est un signal parmi tant d’autres d’un potentiel retour de l’inflation. Avec une telle différence par rapport aux attentes, cela explique pourquoi les marchés sont dans le rouge, en parallèle d’une réduction des prévisions favorables à une baisse de taux lors du FOMC qui se tiendra en septembre prochain.

Face aux turbulences macroéconomiques, faire de preuve de patience est le meilleur choix. Par exemple, lors du liberation Day en avril dernier, les marchés traditionnels et les cryptomonnaies ont très largement dévissé, poussant de nombreux acteurs à sortir en enregistrant des pertes, par peur d’une accélération baissière sur toute l’année 2025.

Toutefois, les marchés montrent leur résilience et restent globalement haussier à long terme, ce qui devrait être le cas pour bitcoin et ethereum.

