Payer ses impôts en Bitcoin et en altcoins ? Buenos Aires innove dans le Web3

Le rêve des détenteurs de cryptomonnaies, c’est le paiement des impôts avec leurs altcoins préférés ? Pour le moment, de telles initiatives s’établissent dans certaines zones géographiques, mais pas à l’échelle d’un pays. Buenos Aires innove à son tour, emboîtant le pas de cette stratégie en annonçant la possibilité de payer ses impôts en bitcoin et en cryptos.

Buenos Aires s’ouvre aux cryptomonnaies avec le paiement des impôts

« BA Crypto », l’initiative qui souhaite rendre Buenos Aires plus attractif ? De son nom complet Buenos Aires Ciudad Crypto, ce programme venant d’être lancé (mardi 19 août) apporte une politique de rupture en matière d’innovation économique.

Désormais, les Porteños ainsi que les entreprises auront la possibilité de régler l’impôt, les amendes et les démarches administratives en cryptomonnaies. Cette initiative, en vigueur depuis moins de 24 heures, permettra un traitement fiscal plus adapté aux actifs numériques, notamment avec une réforme du calcul de l’impôt sur le revenu en s’appliquant seulement sur les plus-values réelles.

D’après Perfil, un média local argentin, qui cite le CEO de Bitso Argentina, les cryptomonnaies seront directement converties en pesos par l’administration. Exemptant les usagers de cette action, cela facilitera les paiements au quotidien et écarte le besoin d’une architecture de transaction sur-mesure pour faire le change entre les différents actifs.

Une initiative fiscale dont les origines remontent à 2022

L’ouverture de la capitale aux actifs numériques n’est pas si récente, bien au contraire. Les premières initiatives en la matière remontent en 2022 lorsque le maire de la ville, Horacio Rodriguez Larreta, annonça un plan global de numérisation de l’administration publique.

Parmi les mesures annoncées à l’époque, nous pouvions y retrouver le paiement de certains impôts locaux en crypto, le recours à des prestataires privés pour une conversion automatique en pesos argentin, la blockchain pour le stockage de documents publics et bien plus encore.

C’est après plus de trois années de travaux, de recours à des groupes de consultation ou de validation par des politiques comme le secrétaire de l’innovation Diego Fernández que le projet « BA Crypto » a vu le jour.

Javier Milei : la politique libérale qui accélère l’adoption des cryptomonnaies

À première vue, beaucoup d’acteurs estiment que Javier Milei a joué un rôle clé dans le déploiement de ce programme. Toutefois, le projet BA Crypto repose à l’échelle locale, et dépend uniquement des politiques de la ville, sans liens avec le président argentin.

Javier Milei, président Argentin. Crédits : Reuters

Toutefois, l’élection d’un homme qui se positionne comme un libertarien et anarcho-capitaliste, défenseur des marchés libres et de la dérégulation, pourrait influencer de manière indirecte, par le biais de ses initiatives ou déclarations, le déploiement de programmes similaires dans d’autres villes du pays.

Malgré le scandale politique intitulé « Cryptogate » avec la promotion du jeton $LIBRA, les cryptomonnaies restent ancrées dans le débat public et le paysage politique argentin.

Détachement à venir de la population pour les cryptos ?

Adoptés par beaucoup, notamment les stablecoins, comme un moyen de protection face à l’inflation, la population évolue dans un contexte crypto-friendly, mais pendant combien de temps ? Est-ce qu’une chute de l’inflation et une hausse du pouvoir d’achat détachera les habitants de leurs cryptos préférées ?

Pendant que bitcoin se développe, et intègre les politiques fiscales de certaines villes, nous retrouvons le déploiement de nouveaux projets Web 3, directement sur cette blockchain.

Le dernier en date, Bitcoin Hyper, est un projet que nous vous invitons à surveiller. Levant près de 10 millions de dollars en tant que Layer 2 Bitcoin avec son jeton natif HYPER, de nouveau sommets sur BTC pourraient propulser Bitcoin Hyper sur le devant de la scène.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :