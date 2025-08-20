Anthony Scaramucci frappe fort : 300M$ tokenisés sur Avalanche

Anthony Scaramucci, fondateur et PDG de SkyBridge Capital, engage son entreprise dans une transformation majeure. En effet, son fonds va tokeniser 300 millions de dollars d’actifs sur la blockchain Avalanche. Cette somme représente environ 10 % des actifs sous gestion de la société, ce qui souligne l’ampleur du projet. Plus encore, l’initiative illustre la volonté de relier sans délai finance traditionnelle et blockchain.

Deux fonds stratégiques basculent vers la blockchain

SkyBridge ne tokenise pas au hasard. D’abord, un fonds dédié aux cryptomonnaies comme Bitcoin entre dans l’opération. Ensuite, un fund of funds, intégrant du capital-risque et d’autres véhicules d’investissement, adoptera lui aussi ce format numérique.

Grâce à cette démarche, Scaramucci offre aux investisseurs une exposition diversifiée. En parallèle, il améliore l’accès, la transparence et la liquidité. Ainsi, les avantages de la blockchain viennent renforcer la solidité de stratégies déjà éprouvées dans le monde financier.

Exclusive: Anthony Scaramucci’s SkyBridge Capital to tokenize $300 million on Avalanchehttps://t.co/na2oq2wZmw — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) August 19, 2025

Une infrastructure robuste grâce à Tokeny et Apex

Pour réussir ce chantier, SkyBridge s’appuie sur des partenaires de poids. Tokeny, filiale d’Apex Group, apporte son expertise avec la norme ERC-3643, conçue pour gérer des actifs financiers tout en respectant les exigences réglementaires.

En outre, Apex Group, qui administre plus de 3,5 trillions de dollars d’actifs, déploie sa plateforme Digital 3.0. Celle-ci prend en charge l’émission, l’administration et la distribution des tokens. Concrètement, cette infrastructure réduit les coûts, améliore la transparence et fluidifie la circulation des actifs. Par conséquent, l’opération dépasse la simple innovation technique : elle établit un nouveau standard pour l’industrie.

Avalanche : un hub incontournable pour la tokenisation

Le choix d’Avalanche confirme une stratégie réfléchie. Avec près de 2 milliards de dollars d’actifs tokenisés, ce réseau s’impose désormais comme un hub central de la finance on-chain. Ses atouts – rapidité, faible coût des transactions et sécurité – attirent chaque mois de nouveaux acteurs institutionnels.

De plus, SkyBridge s’inscrit dans une tendance globale. Des géants comme BlackRock et Franklin Templeton testent eux aussi la tokenisation. Dès lors, l’arrivée de Scaramucci sur Avalanche conforte l’idée que la blockchain constitue bien plus qu’un outil technologique : elle redessine les règles de la gestion d’actifs.

2026-2027 : l’âge de la tokenisation

Anthony Scaramucci n’hésite pas à parler d’un changement d’époque. Selon lui, la période 2026-2027 marquera l’âge de la tokenisation des actifs réels. Il prévoit un marché pesant plusieurs trillions de dollars d’ici 2030.

Pourquoi une telle conviction ? Parce que la tokenisation transforme profondément les marchés : transactions plus rapides, frais réduits, sécurité renforcée et liquidité accrue. De surcroît, elle élargit l’accès à des classes d’actifs jusqu’ici réservées aux investisseurs institutionnels. En somme, cette technologie ne se limite pas à optimiser les marchés, elle les rend aussi plus inclusifs.

Un message fort pour la finance mondiale

Avec cette opération, Scaramucci envoie un signal clair : la finance de demain sera hybride. Elle combinera les standards de la régulation traditionnelle avec la fluidité et l’efficacité offertes par la blockchain.

Ainsi, la tokenisation de 300 millions de dollars d’actifs n’incarne pas seulement une innovation technique. Elle démontre qu’un acteur majeur de Wall Street peut embrasser la technologie décentralisée pour transformer la manière dont les capitaux circulent. Et cela confirme une réalité : le futur de la finance s’écrit désormais sur la blockchain.

Source : Anthony Scaramucci