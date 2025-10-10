LIVE : prédiction XRP (Ripple), chute des cryptomonnaies, ETF SOL, bullrun altcoins..

Ce mois d’octobre démarre dans le vert pour l’industrie crypto. Dans une période de latéralisation depuis quelques jours, le marché évolue de manière fragmentée tandis que l’or marque des sommets historiques à plus de 4 000 dollars l’once. Une situation intéressante, témoignant d’un déplacement de la liquidité vers des réserves de valeur depuis quelques mois.

Macroéconomie et réglementation qui vont de l’avant

Sur le fond d’une macroéconomie alimentée par une première baisse de taux de 0,25 bps en septembre dernier, bitcoin marque désormais de nouveaux sommets. Après un passage temporaire à plus de 125 000 dollars, un temps de pause est marqué.

En parallèle, la réglementation avance. En effet, certains analystes de Bloomberg s’attendent à l’intégration imminente du staking dans de nouveaux ETF SOL, ce qui propulserait le cours à plus de 300 dollars. Pendant ce temps, le Luxembourg s’ouvre à bitcoin, misant 1 % des fonds de pension sur des ETF BTC.

Des fondamentaux dynamiques

Sur le plan fondamental, l’industrie crypto évolue. Metamask multiplie ses intégrations (Hyperliquid puis prochainement Polymarket), ce qui permet de répondre à une concurrence plus rude que jamais, notamment avec Best Wallet et sa compatibilité sur plus de 60 blockchains, son DEX natif et ses airdrops pour les détenteurs du BEST.

Dans ce contexte particulièrement mouvementé, l’heure est donc aux prédictions. Avec le récent rebond du marché, découvrez en temps réel nos prédictions pour de nombreux actifs, notamment ceux de l’écosystème Ripple et EVM. Également, nous couvrirons à vos côtés une partie de l’actualité, assurant un suivi des informations essentielles.

