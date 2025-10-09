PEPE répète l’histoire : le signal de son dernier x10 refait surface

Le célèbre memecoin, connu pour ses rallyes spectaculaires, se maintient au-dessus d’un support clé à 0,00000090 $. Malgré une perte de près de 9 % sur la semaine, les signaux techniques suggèrent que le calme actuel pourrait précéder une nouvelle vague haussière. Le marché dort, mais PEPE semble bouillir sous la surface.

Pepe s’active, Wepe refuse de dormir

Après avoir construit une rampe de lancement parfaite pour Son représentant à Wall Street, Pepe semble préparer un nouveau lancement de fusée. Au vu de l’efficacité avec laquelle Wepe a réussi à se hisser parmi les memecoins les plus en vue du moment, il y a fort à parier sur la violence du vent qui se lève.

En effet, grâce au capital notoriété de Pepe the frog, Wepe compte aujourd’hui, l’une des communautés les plus dynamiques de la meme-economy. Son modèle repose sur un équilibre subtil entre rareté et utilité.

Plus de 50 % de l’offre totale a déjà été brûlée, tandis qu’un système de staking exclusif récompense les détenteurs les plus fidèles. Ce mécanisme limite la pression vendeuse, stabilise le prix et entretient la spéculation à long terme.

L’intérêt pour Wepe se ravive justement dans les phases calmes du marché. Quand PEPE construit ses supports, Wepe attire les capitaux à la recherche d’un levier meme plus “premium”.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Une stabilité trompeuse avant l’éruption ?

Les données on-chain montrent un comportement similaire à celui observé avant le précédent x10 de PEPE. Selon les données partagées par Pepe Whale sur X, le token rebondit à plusieurs reprises sur son socle de support, preuve d’un fort intérêt des acheteurs dans cette zone.

Cette phase de base solide pourrait servir de plateforme de lancement pour un nouveau mouvement parabolique. L’analyste EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀL compare même la configuration actuelle à celle de début 2024, juste avant le rallye qui avait propulsé PEPE au rang de meme star du marché.

Sur le plan technique :

Le MACD montre un croisement haussier naissant, indiquant une perte de force des vendeurs .

. Le Stochastic RSI remonte depuis la zone de survente, signalant un regain d’élan.

L’indice RSI reste proche de 40, une zone historiquement propice aux retournements.

En clair, la structure actuelle évoque un pattern pré-rallye, où la pression vendeuse s’épuise tandis que les baleines accumulent.

Un niveau clé à défendre avant la reprise

Le graphique journalier reste toutefois fragile. Les vendeurs défendent toujours la résistance des 0,00000097 $, tandis que le support des 0,00000090 $ agit comme ligne de vie.

Tant que ce seuil tient, la probabilité d’un retournement haussier demeure intacte. Une cassure au-dessus de 0,00000097 $ ouvrirait la voie vers le niveau de breakout majeur à 0,00000115 $, considéré comme la cible immédiate par la plupart des analystes techniques.

En revanche, un passage sous 0,00000090 $ fragiliserait la structure. Le prochain support se situe autour de 0,00000085 $, et un échec à ce niveau pourrait repousser tout scénario haussier à plus long terme.

L’histoire sur le point de se répéter ?

Les cycles de PEPE se suivent et se ressemblent. Phase d’accumulation silencieuse, puis rallye explosif alimenté par la spéculation. Le marché semble actuellement dans cette période de latence. Il faut se méfier de l’eau qui semble dormir en apparence.

Les conditions sont donc réunies pour une nouvelle vague haussière si le support actuel tient. Les investisseurs détenant des positions à long terme pourraient donc être récompensés une nouvelle fois si le scénario se répète.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀL

Pour aller plus loin sur le sujet :