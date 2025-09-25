Prédiction XRP, actualité Ripple, ETF, régulation crypto, rebond sur bitcoin et ethereum

En ce jeudi 25 septembre, comme chaque matinée, nous entamons à vos côtés une couverture en temps réel du marché. Idéal pour découvrir les dernières actualités de l’industrie, les avancées en matière de réglementation ou les prédictions de prix pour certains altcoins, la situation est à monitorer attentivement en raison d’une actualité particulièrement dense.

Durant ces dernières heures, que s’est-il passé sur le marché ? Tout d’abord, le géant Tether a émis 1 milliard de dollars d’USDT supplémentaire sur la blockchain. Ce dernier, envisageant une nouvelle levée de 20 milliards de dollars pour atteindre 500 milliards de valorisation, est en pleine croissance. IPO en vue d’ici les prochaines années ?

Pendant ce temps, en matière de réglementation, les États-Unis souhaitent assouplir les conditions pour l’approbation d’ETFs crypto, tandis que le gendarme boursier chinois fait pression sur Hong-Kong de manière informative pour suspendre les projets autour des RWA.

Latéralisation de bitcoin pendant le déploiement de nouveaux acteurs

La session européenne étant actuellement ouverte, les cryptomonnaies évoluent légèrement dans le rouge. Bitcoin se retrouve à 111 600 dollars tandis qu’ethereum oscille autour des 4 000 dollars, ce qui laisse les altcoins sur le carreau, mais pour combien de temps. Par exemple, XRP évolue autour des 2,80 dollar, mais cette situation est sans doute temporaire avant un nouveau rebond au-delà des 3 dollars.

Toutefois, cela laisse la place à des projets bien plus importants, notamment Bitcoin Hyper, le premier Layer 2 bitcoin, avec le token $HYPER. En effet, levant près de 20 millions de dollars, son objectif est clair : révolutionner la BTCfi et déployer de nouvelles narratives sur cet écosystème.

