Bitcoin à 130 000 dollars et ethereum à 8 000 dollars : est-ce encore possible en 2025 ?

Après la cascade de liquidations ayant eu lieu ce début de semaine sur l’ensemble de l’industrie crypto, un léger rebond prend place ce mercredi 24 septembre. Dans ce contexte mouvementé avec un retour de la volatilité, une identification des niveaux clés semble essentiel. Faisons le point et voyons les catalyseurs qui pourraient mener BTC et ETH vers de nouveaux sommets dans un futur plus ou moins proche.

Bitcoin et ethereum dans la tourmente pendant que bitcoin hyper prend les devants

Bitcoin et ethereum se retrouve sous quelques résistances après la baisse ayant eu lieu ce début de semaine. Pendant que bitcoin peine à dépasser les 124 000 dollars, l’ATH ayant été formé durant le mois d’août, d’autres projets se développent à toute vitesse et apportent leur lot d’opportunités.

Bitcoin sur support : les institutionnels soutiennent activement le cours

Le roi des cryptomonnaies se retrouve en ce moment même sur un niveau important autour des 112 000 dollars. Ayant opéré en tant que support en août puis en tant que résistance durant le mois de septembre, la tendance s’inverse une nouvelle fois. Bloqué sous les 117 000 dollars, BTC doit rebondir au plus vite pour relancer une nouvelle jambe haussière.

Avec la baisse de ces derniers jours, les achats institutionnels fut plus importants. D’après les données de BitcoinTreasuries, les 100 plus importantes trésoreries bitcoin d’entreprises cumulent à elles-seules plus de 1,03 million de BTC.

Dans ce classement, nous retrouvons à ce jour deux entreprises françaises qui sont Sequans Communications S.A et Capital B. Détenant à eux deux plus de 6 000 bitcoins, bien que ce chiffre soit dérisoire en comparaison aux premiers dans le classement, cela témoigne tout de même la présence de la France dans la course à l’accumulation.

Avec l’adoption étatique, voici les deux catalyseurs principaux pour que bitcoin puisse atteindre de nouveaux sommets. 2026, une année favorable à la continuité de cette dynamique ? Cela est fort probable, pendant que des pays comme le Laos envisagent désormais de miner du BTC avec l’excédent énergétique pour réduire les problématiques en matière de dette.

Ethereum peine à franchir son ATH : 3 signaux à surveiller attentivement

Pendant que bitcoin consolide sa position d’actif de référence à l’international, ethereum évolue à demi-teinte ces derniers jours. Depuis le mois d’août, le cours se retrouve dans un range technique entre les 4 000 dollars et l’ATH autour des 4 900 dollars. Se retrouvant actuellement sur la borne basse, après la liquidation de ce début de semaine, le cours peine à rebondir.

Pourtant, les fondamentaux n’ont jamais été aussi positifs pour l’écosystème ethereum : de nouveaux stablecoins lancés par les institutionnels, le marché des RWA s’approche des 30 milliards de dollars selon RWA.xyz avec plus de la moitié des parts de marché sur ethereum, la DeFi marque de nouveaux sommets et les protocoles les plus solides adoptent de nouveaux produits d’investissement (AAVE avec Horizon).

SER et baisses de taux : deux signaux à surveiller activement

Avec les SER (Stratégie Ethereum Reserve) qui atteignent de nouveaux sommets (plus de 21 milliards de dollars) et les ETF ethereum spot qui explosent, alors que le staking n’est toujours pas intégré, l’année 2026 s’annonce plutôt positive pour le secteur.

Ainsi, en ajoutant à cela les baisses de taux à venir de la FED pour les prochains FOMC, les planètes s’alignent clairement pour un BTC à 130 000 dollars et un ETH à 8 000 dollars.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

