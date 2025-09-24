Bitcoin sous pression : les baleines liquident 16,5 milliards $ de BTC

En l’espace d’un mois, les baleines ont vendu près de 147 000 BTC, soit l’équivalent de 16,5 milliards $ aux prix actuels. Le Bitcoin traverse une phase délicate. Ces mouvements massifs interviennent après les sommets historiques de plus de 124 500 $ atteints en août. Selon les analystes, il s’agit du rythme de sortie le plus rapide du cycle.

Les long-term holders à l’origine de la pression

Les portefeuilles géants (plus de 1 000 BTC chacun) réduisent leurs positions dans une dynamique manifeste de prise de profits après l’euphorie. En effet, les données on-chain montrent que les ventes viennent surtout des long-term holders (LTH).

Ce groupe de portefeuilles qui détient généralement le BTC entre 6 et 12 mois a multiplié les transferts depuis septembre. Chaque transaction moyenne avoisine 8 500 BTC, soit environ 1 Md $ par mouvement.

Cependant, tous ces fonds ne partent pas directement sur les plateformes d’échange. En réalité, le volume transféré vers les plateformes reste relativement faible. Autrement dit, une partie de ces BTC change simplement de mains, peut-être pour être reclassée dans d’autres poches institutionnelles.

Les acheteurs institutionnels compensent

Face à cette pression vendeuse, les institutions continuent d’accumuler. Metaplanet (Japon) par exemple, a ajouté 5 419 BTC à son portefeuille la semaine dernière. Grâce à cela, il intègre désormais le top 5 des plus gros détenteurs mondiaux.

Dans le même temps, Strategy aussi renforce son stock avec 850 BTC supplémentaires. A présent, son wallet Bitcoin compte 639 835 BTC.

Les sociétés cotées et les trésoreries crypto détiennent désormais plus de Bitcoin que certains ETF. Cette tendance crée une force d’absorption capable de limiter l’impact de la vente des baleines historiques.

Businesses now hold more bitcoin than ETFs.



Both will keep accelerating their accumulation.



The big question: at what price will individuals be selling to them? pic.twitter.com/2xACLjHuyJ — River (@River) September 23, 2025

Une structure technique qui s’affaiblit

Sur le plan de l’analyse technique, l’actuel graphique du BTC traduit une situation tendue. Le Bitcoin est retombé à 113 038 $, perdant les soutiens clés de la MMA 50 jours (114 300 $) et de la MMA 100 jours (113 400 $).

La cassure sous ces niveaux valide une figure de bear flag sur le graphique journalier. L’objectif théorique pointe vers 100 000 $, soit un repli potentiel de 11 % par rapport aux prix actuels.

Le RSI est descendu à 46, en forte baisse depuis 61 la semaine dernière. Ce signal confirme que la dynamique baissière prend de la vitesse.

Les zones à surveiller

Le marché du Bitcoin se joue désormais sur des seuils très précis. Le premier est situé entre 112 000 et 110 000 $, une zone qui combine support psychologique et technique. C’est ici que les acheteurs tentent de contenir la pression. Les carnets d’ordres montrent une concentration d’ordres d’achat, preuve que certains investisseurs considèrent ce niveau comme une opportunité d’accumulation.

En revanche, une cassure nette sous ce seuil en clôture journalière ouvrirait la voie à une extension baissière. Les prochains repères se situent à 106 000 $, un niveau où les acheteurs avaient déjà stoppé une correction en août. En cas de faiblesse prolongée, le scénario extrême du bear flag projette un retour vers 100 000 $, seuil hautement symbolique et cible des vendeurs à court terme.

À l’inverse, un rebond au-dessus de 115 000 $ permettrait de rétablir une dynamique plus équilibrée. Ce niveau correspond à la zone perdue des moyennes mobiles 50 et 100 jours, ce qui en fait une résistance majeure. Sa reconquête signalerait que les bulls gardent la main, au moins pour repousser le risque d’un plongeon brutal.

En résumé, la bataille se concentre entre 110 000 $ et 115 000 $. La sortie de ce couloir décidera si le Bitcoin consolide avant une nouvelle tentative haussière, ou s’il entame une correction plus profonde.

Correction ou simple replis tactique ?

Les ventes de baleines rappellent que même au cœur d’un cycle haussier, les prises de profit massives peuvent provoquer des secousses violentes. À court terme, la pression reste baissière. Mais la présence constante des acheteurs institutionnels empêche pour l’instant tout effondrement.

Si la zone clé entre 110 000 et 112 000 $ tient, le Bitcoin peut consolider avant une nouvelle tentative de rallye. Si elle cède, les 100 000 $ redeviennent un objectif crédible.

Source : CryptoQuant

