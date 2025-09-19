Paypal (PYUSD) disponible sur Avalanche : ce que ça change pour AVAX à long terme

Paypal, favorable à l’adoption des cryptomonnaies ? Lancé en 2023, ce géant historique de la finance dispose de son propre stablecoin, le PYUSD. Déployé ce 18 septembre sur de nouvelles blockchains, Avalanche est l’une des architectures choisies pour le PYUSD0, en pleine collaboration avec LayerZero. Le futur de la finance se construit actuellement et le paysage Web 3 est en pleine recomposition.

PayPal USD sur Avalanche : les institutionnels accélèrent le déploiement

C’est désormais acté et officiel, le stablecoin de PayPal PYUSD est désormais disponible sur la blockchain Avalanche.

Avalanche is building the rails for global payments. 🔺



Now, PayPal USD (PYUSD0) is live on Avalanche through @LayerZero_Labs, bringing a trusted, dollar-backed stablecoin onto rails built for speed, security, and scale. pic.twitter.com/283ZkzkUG2 — Avalanche🔺 (@avax) September 18, 2025

Tel qu’indiqué dans la communication du compte officiel Avalanche, l’actif est déployé avec LayerZero, ce qui explique le ticker PYUSD0. Cela change beaucoup de choses d’un point de vu technique:

Une infrastructure fournie par Paxos.

Directement distribué par Stargate Hydra.

Une architecture omnichain et permissionless pour des transferts instantanés du stablecoin à travers le monde.

Tel qu’affirmé par le le responsable de l’écosytème PayPal USD,

En travaillant ensemble, nous permettrons au PYUSD d’atteindre plus rapidement de nouveaux marchés tout en maintenant la conformité et la composabilité dès le premier jour.

En allant plus loin qu’un déploiement natif, le PYUSD0 n’est qu’au début de son expansion. D’après LayerZero Core, il deviendra l’actif de référence sur Berachain et Flow, remplaçant respectivement le BYUSD et le USDF.

AVAX : une crypto oubliée qui revient sur le devant de la scène ?

En déployant son stablecoin sur cette blockchain, cela démontre qu’Avalanche reste une architecture au goût du jour, intéressant toujours certains géants de la finance. Avec une TVL qui oscille autour des 2,3 milliards de dollars selon DeFiLlama, la DeFi fait son retour sur cet écosystème. Un rebond progressif dans le temps.

Notons qu’après le cycle haussier ayant eu lieu en 2021, Avalanche a connu une longue période dans le floue. Pour autant, avec l’institutionnalisation de l’industrie, c’est un retour en force pour $AVAX qui pourrait prendre place.

Le cours est en plein rebond. Après le passage du pivot technique à 30 dollars, AVAX se retrouve sur son plus haut niveau depuis janvier dernier. En route pour la borne haute du range à 55 dollars ? Le cours est en très bonne posture, soutenu par des fondamentaux solides. Une situation à monitorer activement durant les prochains mois.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

