Bitcoin menacé par le quantique d’ici 2030 d’après le co-fondateur de Solana

Alors que la plupart des regards restent rivés sur les cours et l’adoption institutionnelle, une autre menace plane au-dessus du Bitcoin. Elle ne vient pas des régulateurs ni des marchés, mais des laboratoires de recherche. Anatoly Yakovenko, cofondateur de Solana, vient de tirer la sonnette d’alarme : d’ici 2030, l’informatique quantique pourrait sérieusement mettre en danger la sécurité de la première cryptomonnaie.

Une alerte lancée au All-In Summit

Lors du All-In Summit 2025, Yakovenko n’a pas mâché ses mots. Selon lui, il existe une « chance sur deux » qu’une avancée majeure en informatique quantique se produise dans les cinq prochaines années. Autrement dit, le calendrier pourrait être beaucoup plus court que ce que la communauté Bitcoin imagine.

Pourquoi cette inquiétude ? Parce que la sécurité de Bitcoin repose sur des schémas cryptographiques qui, jusqu’ici, semblaient imprenables. Mais face à des ordinateurs quantiques capables d’exécuter l’algorithme de Shor, ces protections pourraient se fissurer bien plus vite que prévu. Yakovenko recommande donc une accélération des travaux pour intégrer des signatures dites post-quantiques, capables de résister à ces nouvelles attaques.

Solana’s Anatoly Yakovenko on Crypto's Next Era: Quantum, AI, and the Future of Money



(0:00) Introducing Solana Co-Founder Anatoly Yakovenko



(0:55) Crypto under Trump vs Biden, stablecoin boom, what it means for US treasuries



(5:56) Traditional exchanges using blockchain vs… pic.twitter.com/C7Ux2Bkm95 — The All-In Podcast (@theallinpod) September 18, 2025

Le talon d’Achille de Bitcoin

Concrètement, le protocole s’appuie sur le problème logarithmique discret des courbes elliptiques (ECDLP). Pour un ordinateur classique, casser cette équation demanderait plus de temps que l’âge de l’univers. En revanche, un ordinateur quantique suffisamment avancé pourrait le faire en quelques heures.

Et les attaquants ne restent pas inactifs. Des experts en cybersécurité, comme David Carvalho, affirment que des groupes « harvest now, decrypt later » collectent déjà des données publiques. Leur stratégie est simple : stocker aujourd’hui ce qui est chiffré, puis le déchiffrer demain quand le matériel adéquat sera disponible.

Le problème devient encore plus concret quand on sait que plus de 25 % des BTC dorment dans de vieilles adresses qui exposent directement leur clé publique. Si une percée quantique survenait, ces fonds seraient les premières victimes.

Boomer: “Quantum Computing will break your #Bitcoin.”



Same Boomer storing his most valuable informations: pic.twitter.com/xuRpXYl7Cb — Carl ₿ MENGER ⚡️🇸🇻 (@CarlBMenger) September 11, 2025

Entre scepticisme et urgence

Yakovenko n’est pas le seul à aborder le sujet. Vitalik Buterin, fondateur d’Ethereum, estime lui-même qu’il y a environ 20 % de chances que la cryptographie des blockchains tombe avant 2030. De leur côté, des plateformes de prévision comme Metaculus placent le basculement médian plutôt vers 2040. L’incertitude demeure donc énorme, mais le risque gagne du terrain dans les débats.

Le défi principal, toutefois, ne réside pas uniquement dans la technologie. Une migration vers de nouvelles signatures cryptographiques impliquerait un hard fork de Bitcoin. Or, la gouvernance de la première crypto est réputée conservatrice. Chaque changement prend du temps, et les résistances sont fortes dès qu’il s’agit de modifier le protocole de base.

Elon Musk asks Grok: Can quantum computers crack Bitcoin?



Answer: Near 0% chance in 5 years, <10% by 2035. pic.twitter.com/N7HSeQlJAU — Fiat Archive (@fiatarchive) September 16, 2025

Les pistes déjà explorées

Malgré ces difficultés, plusieurs initiatives avancent. Des propositions comme le BIP 360 visent à introduire des signatures post-quantiques, basées sur des systèmes à réseaux (lattice) ou sur des fonctions de hachage avancées. Certaines blockchains, comme Solana, n’hésitent pas à revendiquer une longueur d’avance en matière de résistance quantique. Même si ces affirmations restent débattues dans la communauté scientifique.

En parallèle, des acteurs institutionnels prennent des mesures. Le Salvador, qui détient du Bitcoin en tant qu’actif stratégique, a récemment redistribué une partie de ses réserves vers de nouvelles adresses afin de réduire son exposition. Une démarche symbolique, mais révélatrice d’une prise de conscience grandissante.

Une course contre la montre

L’avertissement de Yakovenko sonne comme un rappel brutal : le temps presse. Le risque d’un « effondrement silencieux » de Bitcoin n’est pas théorique. S’il n’évolue pas, le réseau pourrait un jour voir sa confiance s’évaporer, non pas à cause d’une régulation hostile ou d’un crash boursier, mais parce qu’une poignée de qubits auraient suffi à faire sauter ses verrous cryptographiques.

Dans ce scénario, la valeur de Bitcoin, bâtie sur la sécurité et la rareté, serait directement remise en cause. À l’inverse, si la communauté anticipe et parvient à déployer une cryptographie résistante au quantique, elle enverra un signal fort : Bitcoin est prêt à traverser non seulement les cycles économiques, mais aussi les révolutions technologiques.

Source : All In Summit

