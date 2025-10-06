500 milliards de valorisation : OpenAI pourrait relancer le bullrun des memecoins ?

Le marché crypto se relance progressivement dans le vert en ce début du mois d’octobre. Pendant que bitcoin et ethereum s’approchent de nouveaux sommets, la finance traditionnelle continue sa croissance. OpenAI, atteignant les 500 milliards de dollars de valorisation, pourrait relancer une hausse pour certains secteurs de l’industrie Web 3, mais de quelle manière et pour quelles raisons ? Faisons le point sur une situation intéressante en cette fin d’année.

Une valorisation record pour OpenAI : une IPO explosive à venir ?

Ces derniers jours, nous avons appris que la valorisation d’OpenAI a atteint un nouveau sommet. Dans le cadre d’une nouvelle vente secondaire d’actions pour un montant de 6,6 milliards de dollars, cela a propulsé la valeur de l’entreprise (toujours non côtée en bourse) à hauteur de 500 milliards de dollars.

Dans ce contexte, cela place OpenAI devant SpaceX, cette dernière étant valorisée à 400 milliards de dollars. Ainsi, OpenAI est devenue l’entreprise non-cotée en bourse la plus valorisée au monde.

Cependant, cette valorisation repose uniquement sur des transactions privées et sur l’espoir que l’entreprise soit en capacité de générer des bénéfices d’ici les prochains années. Bulle de valorisation ? Le modèle économique de l’entreprise repose grandement sur la recherche et les coûts en en matière de serveurs, GPU et autres infrastructures indispensables.

Un catalyseur majeur pour relancer la tendance de l’IA dans le Web 3

En continuant d’attirer la liquidité des investissements, le secteur de l’IA est en pleine explosion dans la finance traditionnelle. Cela pourrait très fortement se répercuter sur l’industrie Web 3, une corrélation subsistant toujours entre ces deux mondes, renforcée ces derniers mois en raison d’une institutionnalisation progressive du secteur.

D’après les données rapportées par Coinmarketcap, la valorisation du secteur de l’IA est de 30 milliards de dollars en cumulant l’ensemble des projets crypto de cette narrative.

Tandis que l’évolution reste faible sur un an, sur sept jours le secteur marque une hausse de 7 %. Un retour sur les niveaux du mois de mai, témoignant d’un déplacement de la liquidité en faveur de l’intelligence artificielle.

Une évolution en demi-teinte, marquée par un intérêt plus favorable aux Real-World Assets : nouveaux protocoles qui lancent des actions tokenisés, une TVL record pour Plume Network et des géants bancaires qui emboîtent le pas dans le Web 3. Toutefois, à l’approche de la fin d’année, le secteur de l’IA pourrait tirer son épingle du jeu, comme en fin d’année dernière après l’élection de Donald Trump.

Les memecoins en attente pendant que Bitcoin Hyper se renforce

Pendant que le secteur de l’intelligence artificielle marque une croissance progressive, à l’instar du reste du marché, d’autres projets prennent les devants et marquent de nouveaux records.

Bitcoin Hyper, le premier Layer 2 bitcoin, se retrouve dans une très bonne posture. Levant plus de 20 millions de dollars, la prévente du HYPER est une réussite à l’heure actuelle. Souhaitant apporter de nouvelles narratives sur le roi des cryptomonnaies, la liquidité se déplace progressivement sur ce projet, à l’approche d’un TGE d’ici les prochains mois.

Disponible au prix de 0,013 dollar à l’heure actuelle, Bitcoin Hyper reste à ce jour une belle opportunité pour constituer une exposition indirecte au BTC.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

