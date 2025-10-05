Bull run asiatique : la vague de crédit derrière l’essor crypto

La crypto profite d’un retour de liquidité grâce à une politique de crédit plus souple en Asie. Pendant que l’Occident maintient des conditions de financement strictes, les banques asiatiques réinjectent des capitaux dans l’économie, ce qui nourrit en parallèle la demande pour les actifs numériques. En creux, le bull run asiatique dessine une décentralisation de la liquidité mondiale, où l’Asie attire les capitaux tandis que l’Occident se détourne.

L’Asie rouvre les vannes : le crédit repart à plein régime

Alors que les marchés occidentaux restent bridés par la politique monétaire de la Fed, l’Asie fait le choix inverse : rouvrir les vannes du crédit pour soutenir la croissance et injecter de la liquidité dans le système. De la Chine au Vietnam, les banques centrales multiplient les signaux d’assouplissement ; et offrent à la région une respiration financière. Cette détente monétaire irrigue l’économie réelle, les marchés obligataires et, par ricochet, l’écosystème crypto.

Le Vietnam ouvre le bal. Sa banque centrale vise une expansion du crédit proche de 20 % en 2025, un niveau rarement atteint dans la région. Déjà, à fin septembre, les prêts bancaires y progressent de 13,37 % comparé à fin 2024.

Cette ouverture asiatique converge avec des flux internationaux massifs : en mai 2025, les obligations régionales ont attiré 15,29 milliards $ d’investissements étrangers, un record depuis dix ans. En août, les investisseurs étrangers sont revenus à hauteur de 311 millions $ après deux mois de sorties.

Selon Goldman Sachs, près de 100 milliards $ ont été dirigés vers l’Asie hors Chine sur neuf mois, signe d’un déplacement structurel des capitaux mondiaux.

Cette combinaison de crédit local et de flux internationaux injecte une liquidité fraîche, que les marchés crypto, assoiffés de capitaux, captent avec vigueur.

La crypto profite du boom asiatique : 4 200 milliards $ de capitalisation

Depuis le début d’octobre, la capitalisation totale du marché crypto dépasse les 4,2 billions $, un sommet qui coïncide avec la réouverture du crédit asiatique. Les investisseurs régionaux réinjectent des fonds dans les actifs numériques, attirés par des rendements supérieurs à ceux des marchés obligataires.

L’Asie devient ainsi le nouveau centre de la liquidité crypto. Les exchanges de Singapour, Hong Kong et Séoul enregistrent une hausse soutenue des volumes, pendant que les plateformes occidentales ralentissent sous le poids réglementaire.

Alors que les États-Unis se concentrent sur leurs ETF spot et la conformité, la région Asie-Pacifique pilote la demande spéculative et retail. Une bascule géographique s’opère : la crypto ne dépend plus d’un seul hémisphère.

Est contre Ouest : la guerre des politiques monétaires

D’un côté, la Fed maintient ses taux au-delà de 5 %, ce qui resserre l’accès au crédit. De l’autre, la Chine, le Vietnam et la Corée misent sur des politiques accommodantes pour stimuler la croissance.

Ce décalage entre les politiques monétaires crée un arbitrage de liquidité. Les investisseurs délaissent les marchés américains pour se repositionner sur l’Asie, où le crédit coûte moins cher.

Une grande part des dépôts, du trading et du financement de projets Web3 provient désormais de la zone Asie-Pacifique. Des plateformes comme Bybit, OKX ou Binance Asia profitent directement de cette abondance de capitaux régionaux. Le pouvoir financier mondial se déplace vers l’Est. Tandis que l’Occident freine pour contenir l’inflation, l’Asie irrigue la nouvelle économie numérique.

Un moteur puissant, mais sous surveillance

Si la vague de crédit se poursuit, le bull run asiatique pourrait durablement transformer la structure du marché crypto. Les hubs asiatiques s’imposent déjà comme des pôles d’innovation financière, moins contraints par la supervision occidentale.

Cette abondance comporte aussi des risques. Un excès de prêts mal contrôlés pourrait fragiliser les bilans et provoquer une correction brutale. Au Vietnam, la banque centrale dit surveiller de près la qualité des prêts dans les secteurs les plus exposés. Pour l’heure, la dynamique reste porteuse. L’Asie abreuve la crypto de liquidités, pendant que l’Occident observe. Si les robinets restent ouverts, la région pourrait bien rester le cœur du prochain cycle haussier.

