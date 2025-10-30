Octobre record pour Bitcoin : 300 milliards $ échangés et un sentiment haussier retrouvé

Bien que cette édition de l’Uptober n’ait pas tenu toutes ces promesses de hausse historique, le BTC nous a offert une belle démonstration de résilience. En dépit d’une correction de près de 20% par rapport à son ATH, le Bitcoin a enregistré un volume de transactions exceptionnel. Une performance qui n’est pas sans rappeler à de nombreux observateurs, une configuration spéciale de la reine des cryptos pour début novembre.

Un “Uptober” marqué par la résilience du marché

En tout, le volume total des transactions pour le compte d’octobre a été évalué à environ 300 milliards $ sur le marché spot du BTC. Malgré les turbulences d’octobre notamment en lien avec l’incertitude économique et l’instabilité géopolitique, le trading n’a jamais ralenti.

Cela dit, la concentration de l’activité sur le marché spot indique que ces paramètres ont influencé le comportement des traders. En effet, ces derniers ont largement préféré se repositionner sur des transaction comptants plus maîtrisées. Les marchés dérivés étant plus risqués avec la volatilité.

Et selon les données disponibles, c’est Binance qui a largement mené les débats avec environ 174 milliards du volume spot. Paradoxalement, cela fait d’octobre le deuxième mois le plus actifs de 2025 pour le marché spot du Bitcoin. Pour Darkfost, cela illustre la hausse de la participation des investisseurs quel que soit leur profile.

Une bascule du marché dérivé vers le marché spot

Toutes les prévisions étaient d’un optimisme exacerbé. Pourtant, le début du mois d’octobre a été brutal pour les cryptomonnaies. Peu après l’inscription de son nouvel ATH, la chute du BTC a provoqué de lourdes réactions en chaîne sur les marchés dérivés. Ainsi, 20 milliards de positions ont été liquidées dans une purge assez douloureuse.

Mais cela a également permis de soulager grandement le marché des positions à fort levier ainsi que de la pression à la vente. Désormais, les fondamentaux s’affichent plus solides la migration du levier vers le spot constitue selon plusieurs analystes un signal “hautement constructif”.

Autrement dit, nous nous trouvons actuellement en présence d’un marché davantage soutenu par les échanges réels. Il est donc moins vulnérable à la volatilité extrême et se construit désormais sur une demande organique plus saine. Les investisseurs reprennent confiance et profitent de la correction pour accumuler.

Binance en première ligne du rebond

Tout au long de ce mois, Binance a renforcé sa position, captant jusqu’à 60% du volume total des transactions spot. Cela a notamment été rendu possible par la liquidité élevée de l’exchange, la confiance renouvelée des traders et l’exposition médiatique. Le fait que ce soit Binance qui mène la valse du marché spot en dépit de la concurrence croissante de Coinbase et d’OKX, n’a donc rien de surprenant.

En fait, dans cette course, Binance profite d’un avantage naturel. Une part extrêmement importante du volume de trading BTC est concentrée sur les marchés spot asiatiques et internationaux. Les marchés américains eux, étant plus tournés vers les ETF.

Un marché plus sain, une confiance retrouvée

Le marché du Bitcoin se structure et gagne en maturité. Dans cette optique, le regain d’activité sur le spot, combinée à une réduction du levier veut dire que des investisseurs plus disposés à jouer long terme se positionnent.

Il n’est pas à exclure que cela soit le point de départ d’un nouveau cycle haussier durable. Un bull run davantage ancré dans la demande réelle et avec une exposition plus réduite aux paris spéculatifs. Un scénario notamment renforcé par la baisse de la liquidité sur les plateformes d’échange.

En d’autres termes, les détenteurs de BTC préfèrent patienter que vendre. Et c’est souvent dans ces phases calmes, où le bruit du marché s’atténue, que les grands mouvements haussiers prennent racine.

Source : CryptoQuant

