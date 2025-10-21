Chute de bitcoin et ethereum, baisse des altcoins, prédictions crypto, ETF SOL et ETF XRP…

Le marché crypto continue d’évoluer en demi-teinte. Ce mardi 21 octobre, bitcoin repasse sous les 110 000 dollars pendant qu’ethereum évolue à nous sous les 4 000 dollars. Une situation mouvementée, amenant la très grande majorité des altcoins à dévisser à la baisse.

Que s’est-il passé sur le marché durant ces dernières heures ?

Coinbase a déclaré à la SEC que le cadre juridique portant sur les règles LCB/-FT & AML n’est plus d’actualité ni adapté à l’industrie crypto.

à l’industrie crypto. La fin du shutdown aux USA pourrait relancer à plein régime la SEC , avec de potentiels ETF d’ici les prochains semaines, ce qui permettrait d’avoir un mois de novembre haussier.

, avec de potentiels ETF d’ici les prochains semaines, ce qui permettrait d’avoir un mois de novembre haussier. $ASTER est désormais listé sur Kraken , valant le soutien public de CZ suite à cette nouvelle.

, valant le soutien public de CZ suite à cette nouvelle. Une compétition de trading entre IA prend place sur Hyperliquid, permettant de déterminer la meilleure solution pour les marchés financiers.

prend place sur Hyperliquid, permettant de déterminer la meilleure solution pour les marchés financiers. SPaceX a déplacé 268 millions de dollars en $BTC pour la première fois depuis plusieurs mois.

Concrètement, malgré la chute du marché, l’actualité est plutôt riche. Dans ce contexte, restez à nos côtés pour suivre l’actualité crypto en temps réel, les niveaux à surveiller sur des altcoins comme XRP ou HYPE, et le biais à avoir à l’approche du mois de novembre.

Pour aller plus loin sur le sujet :