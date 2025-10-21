BTC $107,965.42 -2.82%
Chute de bitcoin et ethereum, baisse des altcoins, prédictions crypto, ETF SOL et ETF XRP…

Jürgen Hoffmann
Jürgen Hoffmann
Le marché crypto continue d’évoluer en demi-teinte. Ce mardi 21 octobre, bitcoin repasse sous les 110 000 dollars pendant qu’ethereum évolue à nous sous les 4 000 dollars. Une situation mouvementée, amenant la très grande majorité des altcoins à dévisser à la baisse.

Que s’est-il passé sur le marché durant ces dernières heures ?

  • Coinbase a déclaré à la SEC que le cadre juridique portant sur les règles LCB/-FT & AML n’est plus d’actualité ni adapté à l’industrie crypto.
  • La fin du shutdown aux USA pourrait relancer à plein régime la SEC, avec de potentiels ETF d’ici les prochains semaines, ce qui permettrait d’avoir un mois de novembre haussier.
  • $ASTER est désormais listé sur Kraken, valant le soutien public de CZ suite à cette nouvelle.
  • Une compétition de trading entre IA prend place sur Hyperliquid, permettant de déterminer la meilleure solution pour les marchés financiers.
  • SPaceX a déplacé 268 millions de dollars en $BTC pour la première fois depuis plusieurs mois.

Concrètement, malgré la chute du marché, l’actualité est plutôt riche. Dans ce contexte, restez à nos côtés pour suivre l’actualité crypto en temps réel, les niveaux à surveiller sur des altcoins comme XRP ou HYPE, et le biais à avoir à l’approche du mois de novembre.

