Bitcoin démarre le mois à 115K$, vers un Uptober légendaire ?

Octobre commence sur les chapeaux de roue : Bitcoin passe les 115 000 $ et met tout le marché en alerte. Après un mois de septembre plutôt tranquille, l’ambiance change : volumes en hausse, confiance retrouvée, et déjà des traders qui parient sur un “Uptober” explosif. Un démarrage qui pourrait bien donner le ton pour tout le reste du mois.

Bitcoin à 115 000 $ : un signal fort pour débuter le mois

Ce 1er octobre, Bitcoin se maintient autour des 115 000 $, avec des pics à plus de 116 200 $ dans la journée. Le plus bas reste solide, autour de 112 700 $, preuve d’une belle tenue du support. Après un mois de septembre relativement calme, ce démarrage attire l’attention. On sent que le marché est prêt à bouger.

En plus du prix, le volume remonte et le sentiment devient clairement haussier. Passer la barre des 115K, c’est aussi une victoire psychologique : ça montre que les acheteurs sont là, et que les vendeurs perdent du terrain. Beaucoup y voient un point de départ idéal pour un mois mouvementé.

Les signaux techniques à surveiller pour le Bitcoin

D’un point de vue technique, plusieurs niveaux attirent l’œil. La prochaine résistance clé est à 115 700 $. Si elle saute, le BTC pourrait viser 117 850 $ dans les jours qui viennent. Le scénario “légendaire” serait un passage des 120 000 $, symbole fort pour le marché.

Côté support, les zones à défendre sont autour de 113 000 $, puis 112 600 $. En dessous, un retour vers 111 680 $ n’est pas à exclure. Ce qui rassure pour l’instant, c’est la formation d’un triangle ascendant, souvent interprété comme un signal haussier. Et autre élément clé : les whales accumulent, selon les données on-chain. Toujours bon signe.

Avec tous ces éléments réunis, l’idée d’un Uptober vraiment marquant cette année séduit. Si Bitcoin parvient à dépasser les résistances techniques, la route vers les 120 000 $ semble ouverte. Et avec elle, un regain d’optimisme qui pourrait entraîner tout le marché avec lui.

Les altcoins s’embrasent aussi

Bitcoin donne le ton, mais il n’est pas seul à profiter du début d’Uptober. Ethereum (ETH) remonte vers les 4 300 $, pendant que XRP flirte avec les 2,90 $ dans une belle dynamique. L’ambiance est clairement haussière chez les gros altcoins.

Et ça ne s’arrête pas là : Dogecoin, Cardano ou encore Hyperliquid affichent eux aussi de jolis gains. Bref, le marché entier semble se réveiller en même temps que Bitcoin. Un vrai coup d’accélérateur collectif qui pourrait bien transformer ce mois d’octobre en séquence mémorable pour toutes les cryptos.

Uptober : mythe ou prophétie auto-réalisatrice ?

Chaque année, c’est la même question : est-ce que “Uptober” va encore frapper ? Le terme vient de la contraction entre “Up” (hausse) et “October”, et fait référence à la tendance haussière du BTC sur ce mois précis. Et les chiffres parlent : 10 mois d’octobre sur 12 ont été positifs depuis 2013. Pas mal, non ?

Mais au-delà des stats, Uptober joue aussi sur l’effet de groupe. Quand toute une communauté pense qu’octobre va monter… elle finit souvent par acheter. Et plus il y a d’acheteurs, plus le prix monte. Résultat : cette fameuse prophétie auto-réalisatrice devient presque une tradition crypto.

Bitcoin Hyper : la layer 2 qui booste le BTC

En parallèle du show Uptober, un projet commence à faire parler de lui : Bitcoin Hyper. Son idée est simple mais puissante : rendre le Bitcoin plus rapide, moins cher et surtout plus utile grâce à une layer 2 ultra performante. Propulsé par la Solana Virtual Machine (SVM), Hyper promet des transactions quasi instantanées et ouvre la porte à tout un écosystème : paiements, staking, DeFi, memecoins et dApps.

La prévente du token $HYPER bat déjà son plein, et ça se voit : les achats s’enchaînent, preuve que la communauté suit de près le projet. Avec ses rollups sécurisés, ses ponts BTC et ses preuves ZK, Bitcoin Hyper veut transformer le réseau roi en une plateforme capable de rivaliser avec les blockchains les plus rapides. Clairement, si Uptober s’annonce costaud, Hyper pourrait bien être l’un des boosters du mois.

