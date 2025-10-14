Bitcoin : 20 milliards $ liquidés, mais ce schéma graphique explosif refait surface

Ce début de semaine est un rappel brutal pour les positions à leviers excessifs. En moins de 48 heures, près de 20 milliards de dollars de positions à effet de levier ont été liquidés sur les marchés crypto. L’annonce surprise d’une nouvelle escarmouche commerciale entre Washington et Pékin a déclenché une onde de choc instantanée. Mais à mesure que le calme revient, ce vieux schéma graphique intéressant pour BTC semble refaire surface.

Un signal déjà vu avant chaque reprise

Le Bitcoin a plongé sous ses moyennes mobiles de 50 et 200 jours, effaçant au passage, plusieurs semaines de gains. L’onde de choc a contaminé tout le marché. Ethereum (ETH) est passé sous les 4 000 $, Solana (SOL) a glissé sous 195 $, et XRP est même allé jusqu’à 2,41 $. La capitalisation totale du marché crypto a reculé jusqu’à 3,6 trillions de dollars, soit encore 6 % en dessous des niveaux d’avant-crash.

Mais selon plusieurs analystes techniques, la structure actuelle du graphique BTC rappelle les grands “washouts” de 2020, 2021 et 2024. Des épisodes particuliers où le marché crypto est reparti à la hausse de façon explosive après s’être significativement débarrassé des positions à effet de levier.

Comme lors des précédentes occurrences, les corrections massives de ce genre ont offert des points d’entrée bas. Cela a permis aux investisseurs qui s’étaient alors positionnés, de voir le capital profiter de hausses comprise entre 30 et 60 %. En clair : une purge de liquidités précède souvent un nouveau cycle d’accumulation.

“Le sell-off de vendredi a agi comme une purge émotionnel”, explique Alex Kuptsikevich, analyste senior chez FxPro. Les positions faibles ont été balayées. Ce type de mouvement brutal est typique d’un creux de marché à court terme.

Des signaux d’apaisement sur le front macro

Ce retour d’optimisme prudent s’explique aussi par le ton plus conciliant des deux puissances. La Chine a précisé que ses restrictions sur les terres rares ne constituaient pas une interdiction totale. Donald Trump, de son côté, a déclaré que les États-Unis “voulaient aider la Chine, pas lui nuire.”

Résultat : la probabilité d’une guerre commerciale totale est retombée à 15 %, contre 26 % avant le week-end, selon les marchés de prédiction Polymarket. Depuis, les actions américaines ont effacé une partie de leurs pertes. De son côté, le Bitcoin a même rebondi à 113 000 $ en début de matinée, soit une hausse de 1,3 % sur 24 heures. L’Ether a suivi, franchissant brièvement les 4 200 $ avant de se stabiliser autour de 4 100 $.

Le sentiment se redresse timidement

L’indice de peur et de cupidité crypto a rebondi de 24 à 42 points, passant de la panique extrême à la simple prudence. Les traders restent toutefois sur leurs gardes : les volumes demeurent faibles et la volatilité implicite reste élevée.

Selon The Kobeissi Letter, la chute récente “n’est pas un effondrement structurel, mais un événement technique lié à des appels de marge en cascade.” Autrement dit, le marché reste fondamentalement solide, même si les excès de levier ont été purgés.

Analyse technique : les niveaux clés à surveiller

Sur le plan graphique, Bitcoin évolue désormais dans une zone de consolidation entre 110 000 et 114 000 $. Si le BTC arrive à clôturer cette séance au-dessus de 115 500 $, le mouvement baissier à court terme se verrait invalidé. Un scénario assez peu probable au vu de l’actuelle dynamique. Toutefois, cela est plus que probable dans les jours à venir.

Pour l’heure, le MACD reste orienté vers la vente, mais le RSI se redresse légèrement. C’est le signe que la pression à la vente commence à s’atténuer. Pour les analystes, ce type de configuration annonce souvent un rebond de soulagement, à condition que les signaux macro continuent de se calmer.

Vers un rebond à moyen terme ?

Ce week-end de panique pourrait n’être qu’un reset salutaire. Les 20 milliards $ liquidés ont purgé le marché d’un excès de levier devenu dangereux. Historiquement, ce genre d’épisode précède souvent une reprise puissante.

Tant que le Bitcoin reste au-dessus de 110 000 $, le scénario d’un redémarrage haussier reste crédible. Mais si la tension géopolitique refait surface, les acheteurs risquent encore d’être mis à l’épreuve. En somme, le marché respire, mais n’a pas encore tourné la page. Le prochain mouvement décidera s’il s’agit d’un simple sursaut ou du point de départ d’une nouvelle vague haussière.

