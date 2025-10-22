Nouveau scandale ETH ? La Fondation Ethereum aurait liquidé pour 700 M$ de jetons

Un nouveau mouvement de fonds de la Fondation Ethereum affole les investisseurs. En effet, l’organisation à but non lucratif a de nouveau transféré une énorme quantité d’ETH pour environ 654 millions de dollars. Le point d’achoppement : le portefeuille receveur du transfert est notoirement connu en tant que passerelle de vente. Il n’en aura pas fallu plus pour raviver les soupçons d’une liquidation massive au moment où l’écosystème traverse une période de doute.

Un transfert massif qui fait trembler la communauté

C’est Arkham Intelligence qui a rapidement mis la lumière sur la transaction. Le portefeuille destinataire a déjà envoyé d’importantes quantités d’ETH vers des plateformes comme Kraken ou SharpLink Gaming. Pour beaucoup, il s’agit donc d’un signal clair. Ces 160 000 ETH sont une fois de plus, destinés à la vente.

Le timing n’a rien arrangé. Alors que la demande pour les ETF Ethereum s’effondre, ce transfert a été perçu comme un aveu de faiblesse. Sur les réseaux, les discussions s’enflamment. Certains parlent de « panique organisée », d’autres d’un simple malentendu logistique.

La Fondation Ethereum tente d’éteindre l’incendie

Face à la polémique, Hsiao-Wei Wang, co-directrice exécutive de la Fondation, a rapidement réagi. Selon elle, il ne s’agit que d’une migration planifiée de portefeuilles. « Aucun jeton n’a été vendu », a-t-elle précisé sur X, rappelant que la gestion des fonds suit un protocole interne strict.

The recent 160,000 ETH transfer was a scheduled @ethereumfndn wallet migration.



0xc06145782F31030dB1C40B203bE6B0fD53410B6d is the new main EF Treasury multisig wallet. https://t.co/5BCwv9YGyT — hww.eth | Hsiao-Wei Wang (@hwwonx) October 21, 2025

Mais en dépit de l’explication, le doute subsiste. Le transfert survient au moment même où la Fondation restructure ses équipes et fait face à des critiques internes sur la transparence de sa gouvernance. Pour beaucoup, le problème n’est pas le transfert, mais la crédibilité du message.

Les ETF Ethereum en souffrance : un contexte délicat

Depuis plusieurs semaines, les ETF ETH enregistrent des sorties continues. Sur la seule journée du 20 octobre, les produits américains ont subi 145 millions de dollars de retraits nets. En deux semaines, la fuite de capitaux dépasse les 500 millions.

Une défiance qui pèse considérablement sur le prix d’ETH. Après avoir touché un sommet à 4 959 $ en août, la deuxième cryptomonnaie peine désormais à retrouver le seuil psychologique de 4 000 $. Le support à 3 800 $ reste crucial. Selon l’analyste Poseidon, un retour durable au-dessus de 4 100 $ serait nécessaire pour relancer la dynamique haussière.

Tensions internes et départ du développeur Péter Szilágyi

Comme si cela ne suffisait pas, la Fondation fait face à des remous internes. Le départ de Péter Szilágyi figure historique importante de l’équipe de développement a secoué la communauté. Dans un message de départ, il a dénoncé la faible rémunération des contributeurs et une culture du favoritisme.

Comments disabled because I don't care to discuss it.https://t.co/ArE7uByXn6 — Péter Szilágyi (@peter_szilagyi) October 19, 2025

En six ans, il aurait perçu à peine 625 000 dollars avant impôts, alors qu’Ethereum atteignait une capitalisation de près de 450 milliards. Wang a reconnu publiquement que « certains vétérans ont été sous-payés », ajoutant que des ajustements étaient en cours.

The Ethereum Foundation face à la défiance du marché

Ces révélations s’ajoutent à une série de réductions d’effectifs et de changements organisationnels. La Fondation dit vouloir « rationaliser » ses dépenses et optimiser la gestion de ses réserves. Pourtant, ce transfert record de 654 millions tranche avec sa prudence habituelle. Les précédentes ventes ne dépassaient jamais les 10 millions de dollars.

La communauté s’interroge donc : pourquoi déplacer une telle somme maintenant ? Et pourquoi vers un wallet historiquement associé aux ventes ?

Un coup dur pour la crédibilité d’Ethereum ?

Qu’il s’agisse d’une simple réorganisation ou d’une vente dissimulée, le mal est fait. La confiance du marché reste fragile. Chaque mouvement de la Fondation est désormais scruté à la loupe.

Si la transparence n’est pas totale, la spéculation risque d’alimenter une nouvelle phase de volatilité sur ETH. Dans un marché où la psychologie des investisseurs compte autant que les chiffres, la communication devient une arme aussi puissante que la blockchain elle-même.

Source : Arkham Intelligence

