Les traders perdent patience : le mur des 4 000 $ d’Ethereum va-t-il enfin céder ?

Ethereum bloque une nouvelle fois. Le seuil des 4 000 $ résiste comme une forteresse. Après un sursaut au-dessus de 4 000 $, l’actif a reflué vers 3 800 $, incapable de maintenir la pression haussière. Le marché doute. Les acheteurs s’essoufflent et la tension monte.

Ethereum bute encore sur la barre des 4 000 $

Depuis la mi-octobre, ETH a repris plus de 16 % depuis ses plus bas à 3 500 $. Mais cette remontée s’est heurtée à une barrière redoutable. Le niveau des 4 000 $ agit comme un plafond de verre. Les vendeurs s’y positionnent massivement. Cependant, les volumes d’achat au comptant, eux, s’amenuisent.

C’est un mur difficile à franchir pour les acheteurs, résume l’analyste Daan Crypto Trades. Tant que le prix ne clôture pas clairement au-dessus, la reprise reste fragile. Pour l’instant, chaque tentative échoue et ravive le doute.

Des signaux techniques en zone de danger

Les indicateurs techniques ne rassurent pas. Sur le graphique 12 heures, un bear flag (signal classique de continuation baissière) s’est formé. La cassure du canal inférieur, autour de 4 000 $, laisse entrevoir une chute vers 3 100 $, soit une correction d’environ 20 %.

Pendant ce temps, le RSI reste sous le seuil neutre de 50, preuve que la dynamique demeure orientée à la baisse. Sans sursaut rapide, ETH pourrait retourner tester les supports de septembre.

Les ETF Ethereum sous pression

Il y a une autre alerte en provenance des marchés ETF Ethereum qui enregistrent d’importants retraits. En effet, SoSoValue que ces produits ont subi 640 millions de dollars de sorties en seulement huit jours. Sur la seule journée du lundi, environ 145 millions $ se sont évaporés.

Ces flux négatifs traduisent une demande institutionnelle en repli, au moment où le marché attendait au contraire un soutien de ces véhicules d’investissement. Sans retour des capitaux sur ces ETF, le rallye paraît difficile à relancer. Les investisseurs préfèrent pour l’instant observer à distance.

Le spectre d’une correction à 3 100 $

Le scénario technique dominant reste celui d’une correction prolongée. La zone des 4 000 $ marque la base du drapeau baissier. Si la cassure se confirme, la logique graphique projette une descente vers 3 100 $.

Ce niveau correspond à l’objectif du “mât” du pattern. Tant que le RSI ne repasse pas au-dessus de 50 et que les volumes acheteurs ne se renforcent pas, la prudence s’impose. Les traders haussiers devront défendre coûte que coûte les supports à 3 700 $ puis 3 500 $. En dessous, le risque de capitulation rapide s’intensifie.

Les bulls n’ont pas dit leur dernier mot

Tout n’est pas perdu. Certains analystes estiment que la récente rechute n’est qu’un retest technique avant reprise.

Sur X, le trader Jelle y voit “une consolidation saine autour d’un ancien niveau de rupture”. Selon lui, le marché pourrait rapidement “s’étendre vers le haut” si la zone de 4 000 $ tient.

Judging from sentiment on CT, you'd think $ETH was in the gutter – but it's just holding the breakout area as support.



This looks very ready for a rapid expansion higher.



Shakeouts are working, it seems. pic.twitter.com/IUpfnpf5VQ — Jelle (@CryptoJelleNL) October 15, 2025

Des données on-chain montrent d’ailleurs une accumulation discrète par certaines trésoreries Ethereum et fonds spécialisés. Ce “smart money” pourrait surprendre si la liquidité revient.

Une bataille technique cruciale pour la fin d’octobre

La partie se joue maintenant. Les prochaines séances diront si Ethereum casse enfin cette résistance ou s’enfonce vers 3 100 $.

Le corridor des 4 000 – 4 300 $ sera le champ de bataille. Une clôture nette au-dessus pourrait marquer le début d’un nouveau cycle haussier, soutenu par le retour des volumes et une meilleure dynamique du marché spot.

En revanche, un nouvel échec renforcerait la thèse baissière. Les traders le savent : le temps presse, et la patience s’épuise. D’ici la fin du mois, le sort d’Ethereum pourrait bien se jouer à quelques centaines de dollars près.

Pour aller plus loin sur le sujet :