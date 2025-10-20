Ethereum regagne un support : ATH sur ETH en novembre à 5 000 dollars ?

Malgré les turbulences sur le marché crypto, ethereum évolue dans une configuration plutôt solide. En retournant à plus de 4 000 dollars, cela fait renaître l’espoir de nouveaux sommets d’ici la fin d’année 2025. Un scénario réaliste au regard de la volatilité de ces dernières semaines ? Faisons le point sur la situation pour ethereum et voyons les niveaux à surveiller activement.

Best Wallet : le meilleur projet pour s’exposer à l’écosystème EVM

Dans l’écosystème EVM, en pleine croissance ces dernières années, nous retrouvons de plus en plus de dApps, de blockchains (notamment Layer 2) et d’actifs numériques, cela résultant d’une adoption croissante d’ethereum, à la fois par les particuliers et les institutionnels.

Face à cela, il semble nécessaire de s’armer des bons outils pour continuer de faire du trading, naviguer on-chain et s’exposer de manière sécurisée au Web 3. Best Wallet est très probablement le portefeuille non-custodial avec le meilleur potentiel.

Outre sa sécurité (PIN, Biométrie, A2F), c’est son écosystème qui attire plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs. Au coeur du projet, c’est le jeton $BEST que l’on retrouve, actuellement en prévente avec près de 20 millions de dollars levés.

Airdrops, frais réduits, contenu exclusif et accès au launchpad : s’exposer sur l’écosystème dès maintenant est très probablement l’une des meilleures opportunités pour 2026.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Une configuration hebdomadaire plutôt solide sur ethereum

Pour la première fois depuis octobre 2021, ethereum parvient à se maintenir au-delà des 4 000 dollars à l’échelle hebdomadaire. En franchissant cette zone de résistance, désormais en confluence avec l’EMA13, la situation ressemble comme deux gouttes d’eau au précédent cycle haussier.

Dans ce contexte, si les acheteurs doivent se manifester, c’est maintenant ou jamais. Cela permettra de construire un support à long terme, éviter une réintégration baissière du pivot technique et opérer un rebond pour reprendre progressivement la direction du sommet ayant été marqué durant le mois d’août.

Une paire ETH/BTC en demi-teinte ?

Tandis qu’ethereum évolue autour des 4 000 dollars en construisant progressivement un support, la situation reste mitigée sur la paire ETH/BTC. Effectivement, après un rebond estival ayant eu lieu entre mai et août dernier, depuis l’échec du passage des 5 000 dollars, ethereum accuse le coup et peine à revenir en force face au roi des cryptomonnaies.

Bien que la tendance long terme soit haussière sur ethereum, avec de fortes probabilités pour un nouvel ATH d’ici les prochains mois, il reste bloqué autour des 0,04BTC depuis plusieurs semaines. Tant que cette situation ne se débloquera pas avec un passage la MA100 et EMA200 1W, la période de latéralisation pourrait perdurer dans le temps.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :