Michael Saylor relance la machine : Strategy achète 45 M$ en Bitcoin pour débuter le mois

Le roi du Bitcoin institutionnel n’a pas dit son dernier mot sur les achats de 2025. Après avoir levé le pied en octobre, Michael Saylor relance le bal avec une nouvelle salve d’achats pour Strategy. Dernier épisode en date, 397 nouveau BTC dans sa réserve selon le dernier rapport transmis à la SEC ce lundi. L’opération intervient dans un contexte d’essoufflement des achats institutionnels et donc, beaucoup y voient un signal psychologique important.

Un achat symbolique, mais à un rythme ralenti

Derrière la nouvelle, les chiffres racontent une autre histoire. L’achat du début de mois s’inscrit dans la continuité d’un rythme d’accumulation en net ralentissement. En octobre, Strategy n’a acquis que 778 BTC, soit près de 78 % de moins qu’en septembre, où le portefeuille s’était enrichi de 3 526 BTC.

À ce jour, la société détient 641 205 BTC, achetés pour un total de 47,49 milliards de dollars, à un prix moyen d’environ 74 047 $ par unité. Même avec un Bitcoin évoluant autour de 105 000 $, la performance annuelle de Strategy reste positive, avec un rendement de 26,1 % depuis janvier.

Strategy has acquired 397 BTC for ~$45.6 million at ~$114,771 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 26.1% YTD 2025. As of 11/2/2025, we hodl 641,205 $BTC acquired for ~$47.49 billion at ~$74,057 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/yJfoyeNzCm — Strategy (@Strategy) November 3, 2025

Mais un constat s’impose : l’époque des achats massifs semble provisoirement suspendue. Cette pause intrigue les analystes, car l’activité de Strategy, au même titre que celle des ETF Bitcoin américains, a servi de véritable thermomètre de la demande institutionnelle tout au long de l’année.

Une dynamique institutionnelle sous tension

Depuis plusieurs mois, Strategy et les ETF spot représentent l’essentiel du flux d’achat de Bitcoin côté institutionnel. Quand ces acteurs lèvent le pied, la liquidité se contracte, et la reprise des prix s’essouffle.

Ki Young Ju, ne mâche pas ses mots : “La demande actuelle repose principalement sur les ETF et Strategy. Or, les deux ralentissent leurs achats. Tant que ces canaux ne repartent pas, le marché restera sans direction claire.”

Ce constat illustre un paradoxe : le marché du Bitcoin est devenu dépendant de quelques entités clés, au point que leurs décisions d’achat rythment la volatilité. L’engouement collectif qui dominait les cycles précédents laisse place à une forme de centralisation de la demande. Certes, un schéma risqué, mais temporairement inévitable tant que la dynamique retail reste faible.

Saylor reste fidèle à sa stratégie à long terme

Pour Michael Saylor, ce ralentissement n’a rien d’une remise en question. Depuis quatre ans, sa ligne de conduite reste la même : accumuler quand le marché doute, conserver quand il se redresse. L’homme n’a cessé de défendre l’idée que Bitcoin est une réserve de valeur à long terme, et que la volatilité à court terme ne fait que renforcer sa conviction.

Dans un message publié sur X, Saylor a rappelé que chaque achat renforce la position de Strategy comme plus grand détenteur institutionnel de Bitcoin au monde, une position qu’il entend conserver malgré le ralentissement apparent.

Ce rôle de catalyseur n’est pas nouveau : les vagues d’achats de Strategy ont souvent précédé les rallyes majeurs du Bitcoin. L’histoire ne garantit rien, mais elle suggère que la patience pourrait à nouveau payer.

Vers une reprise guidée par les fondamentaux

En toile de fond, les indicateurs fondamentaux restent solides. Le taux de hashage continue de progresser, les entrées sur les ETF demeurent positives. Par ailleurs, les flux on-chain montrent que les sorties d’exchanges augmentent, signe d’une accumulation discrète.

La lenteur du marché pourrait donc masquer une phase de consolidation saine, comparable à celle que le Bitcoin a déjà connue avant chaque redémarrage de cycle. Si Strategy reprend ses achats à un rythme plus soutenu, il ne faudrait pas longtemps pour voir l’élan revenir.

Un message clair : accumulation, pas capitulation

Michael Saylor a bâti sa réputation sur sa constance. Ses achats récurrents ne visent pas à “jouer le marché”, mais à renforcer la thèse de long terme : Bitcoin comme actif monétaire mondial.

Certes, le rythme ralentit. Mais dans la logique de Strategy, ce n’est pas un signe de retrait, plutôt une phase de digestion avant la prochaine impulsion.

Le marché, lui, observe. Car tant que Saylor continue d’empiler des BTC, même à pas mesurés, le message reste le même. La conviction ne faiblit pas, elle s’adapte au tempo du cycle.

Source : US Securities and Exchange Commission

